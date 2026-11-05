Президент Владимир Зеленский надеется, что результаты выборов в США будут способствовать усилению американской поддержки Украины. По его мнению, более значительная финансовая и военная помощь со стороны Вашингтона может повлиять на решение российского диктатора Владимира Путина продолжать войну.

Об этом глава государства рассказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Зеленский о результатах выборов в США

Владимир Зеленский отметил, что во время избирательной кампании представители Демократической партии заявляли о важности поддержки Украины и сосредоточении внимания на войне России.

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Президент подчеркнул, что Украина пользуется двухпартийной поддержкой в США. Он поблагодарил за нее обе политические силы. Однако в последние годы связь между Америкой и Европой в вопросе поддержки Украины несколько ослабла.

По словам Зеленского, усиление американской помощи оружием и финансами могло бы стать позитивным сигналом.

– Этот позитив будет влиять на Путина, и он будет думать о том, есть ли ему смысл воевать дальше. Логично, что это приблизит нас к возможным переговорам и возможному миру, – сказал президент.

Зеленский объяснил, почему уступки РФ не гарантируют мира

Глава государства также напомнил, что после оккупации Крыма в 2014 году Украина не получила мир, несмотря на призывы со стороны европейских стран и США избегать эскалации. Впоследствии Россия захватила часть Донбасса, боевые действия на востоке Украины продолжались.

Зеленский подчеркнул, что международная помощь Украине начала поступать после полномасштабного вторжения, хотя российская оккупация продолжалась уже восемь лет.

Президент также объяснил, почему не считает вывод украинских войск из Донбасса гарантией прекращения российской агрессии.

Он напомнил, что в начале полномасштабной войны Россия пыталась захватить Киев, оккупировала части Запорожской и Херсонской областей, Херсон и продвинулась в Харьковской области.

По словам главы государства, Россия теперь требует от Украины территорий, которые не смогла захватить военным путем.

Он подчеркнул, что Украина стремится к завершению войны, но не согласится на мир ценой собственного достоинства.

– Мы можем быть с меньшей территорией, иметь меньше денег, меньше оружия, но достоинства у нас все-таки больше, чем у многих. Мы будем делать все, чтобы эта война закончилась, но закончилась достойно для нас, – отметил Зеленский.

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