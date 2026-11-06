Агент ФСБ готовил теракт на химзаводе Днепропетровщины: дело передали в суд
- СБУ передала в суд дело агента ФСБ, готовившего теракт на химзаводе.
- Злоумышленник планировал заложить взрывчатку под трубами в цехе.
- Взрыв должны были дистанционно активировать во время рабочей смены.
Контрразведчики и следователи СБУ разоблачили предателя, который по заданию куратора ФСБ планировал взорвать химическое предприятие на Днепропетровщине. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как агент ФСБ планировал взорвать химзавод
Следователи установили, что российская спецслужба завербовала слесаря одного из местных предприятий. Он был задержан в Каменском в квартире непосредственно во время изготовления самодельной взрывчатки.
По материалам следствия, мужчина получил от российских кураторов задачу устроить взрыв на предприятии. Для этого он забрал из заранее обустроенного схрона взрывчатое вещество и электродетонатор.
Из полученных компонентов агент должен был изготовить самодельную бомбу из 1,5 кг пластида, а затем заложить ее под трубами в одном из производственных цехов.
Российские спецслужбы планировали дистанционно активировать взрывчатку во время рабочей смены, , чтобы добиться максимального числа жертв.
Как выяснило расследование, мужчина попал в поле зрения российской спецслужбы, когда искал возможности легкого заработка в Telegram-чатах.
Сначала ФСБ поручила ему провести разведку вблизи административных зданий местных территориальных центров комплектования и собрать информацию о военных объектах, где находится больше всего людей.
Кроме того, агент отслеживал автомобили и адреса проживания украинских военнослужащих и членов их семей. Полученные сведения россияне планировали использовать для ликвидации украинских защитников и их близких.
Во время обысков у задержанного изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, четыре мобильных телефона для конспиративной связи с кураторами.
По материалам СБУ, фигуранту инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), а также подготовку к террористическому акту (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 УК Украины).
Обвинительный акт уже был передан в суд. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.