Контрразведчики и следователи СБУ разоблачили предателя, который по заданию куратора ФСБ планировал взорвать химическое предприятие на Днепропетровщине. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как агент ФСБ планировал взорвать химзавод

Следователи установили, что российская спецслужба завербовала слесаря ​​одного из местных предприятий. Он был задержан в Каменском в квартире непосредственно во время изготовления самодельной взрывчатки.

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По материалам следствия, мужчина получил от российских кураторов задачу устроить взрыв на предприятии. Для этого он забрал из заранее обустроенного схрона взрывчатое вещество и электродетонатор.

Из полученных компонентов агент должен был изготовить самодельную бомбу из 1,5 кг пластида, а затем заложить ее под трубами в одном из производственных цехов.

Российские спецслужбы планировали дистанционно активировать взрывчатку во время рабочей смены, , чтобы добиться максимального числа жертв.

Как выяснило расследование, мужчина попал в поле зрения российской спецслужбы, когда искал возможности легкого заработка в Telegram-чатах.

Сначала ФСБ поручила ему провести разведку вблизи административных зданий местных территориальных центров комплектования и собрать информацию о военных объектах, где находится больше всего людей.

Кроме того, агент отслеживал автомобили и адреса проживания украинских военнослужащих и членов их семей. Полученные сведения россияне планировали использовать для ликвидации украинских защитников и их близких.

Во время обысков у задержанного изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, четыре мобильных телефона для конспиративной связи с кураторами.

По материалам СБУ, фигуранту инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), а также подготовку к террористическому акту (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 УК Украины).

Обвинительный акт уже был передан в суд. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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