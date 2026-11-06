Украина до сих пор не получила подтверждения от США относительно того, на какие нужды Пентагон направит $400 млн военной помощи, предусмотренной в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

Об этом сообщил временный поверенный по делам Украины в США Денис Сеник.

По его словам, украинская сторона пыталась выяснить судьбу финансирования через американских представителей в Висбадене и Министерство обороны США, однако не получила необходимых разъяснений.

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– У нас нет подтверждения от американской стороны и от НАТО – в частности, от NSATU в Висбадене – относительно того, где находятся средства, какие контракты уже подписаны или будут подписаны и на что именно эти средства будут направлены. То есть, по сути, нет никакой информации о том, что происходит, – заявил Сеник.

Он подчеркнул, что Киев ожидает от Вашингтона разъяснений относительно распределения средств, а также информации об уже заключенных и запланированных контрактах.

По словам дипломата, финансирование может помочь удовлетворить насущные потребности украинских военных. В частности, речь идет о закупке боеприпасов, материально-техническом обеспечении и поддержке эксплуатации истребителей F-16.

– Нам нужно все: боеприпасы, материально-техническое обеспечение. Речь идет о ряде контрактов, в частности об обеспечении эксплуатации самолетов F-16. Это значительная сумма. Мы очень хотели бы получить ответы на наши вопросы и понимание того, когда и на что именно будут использованы эти средства. Это чрезвычайно важно, — отметил представитель Украины.

Что известно о $400 млн военной помощи США

Ранее американский сенатор Крис Кунс заявил, что Пентагон израсходовал почти все средства, выделенные на военную поддержку Украины. При этом Киев не получил подтверждения о заключенных контрактах.

В 2025 году Конгресс США одобрил выделение военной помощи Украине. В частности, в оборонном бюджете США на 2026 финансовый год предусмотрено $400 млн для Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Эта программа предусматривает заказ и производство американскими компаниями вооружения и военной техники в соответствии с приоритетными потребностями Сил обороны Украины.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не получила $16 млрд американской помощи в соответствии с достигнутыми договоренностями.

Источник : Суспільне

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