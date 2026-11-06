Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 6 ноября: ВСУ уничтожили 2 440 оккупантов и 54 артсистемы
За последние сутки Силы обороны уничтожили как минимум 2 440 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 6 ноября 2026 года
- личного состава: около 1 601 830 (+2 440) человек,
- танков: 12 456 (+2),
- боевых бронированных машин: 25 651 (+8),
- артиллерийских систем: 51 956 (+54),
- РСЗО: 2 254,
- средств ПВО: 1 744 (+6),
- самолетов: 452,
- вертолетов: 356,
- наземных робототехнических комплексов: 3 085 (+8),
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 597 616 (+1 395),
- крылатых ракет: 5 192,
- кораблей и катеров: 35,
- подводных лодок: 2,
- автомобильной техники и автоцистерн: 170 929 (+673),
- специальной техники: 4 878 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 717-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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