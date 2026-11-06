За последние сутки Силы обороны уничтожили как минимум 2 440 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 6 ноября 2026 года

  • личного состава: около 1 601 830 (+2 440) человек,
  • танков: 12 456 (+2),
  • боевых бронированных машин: 25 651 (+8),
  • артиллерийских систем: 51 956 (+54),
  • РСЗО: 2 254,
  • средств ПВО: 1 744 (+6),
  • самолетов: 452,
  • вертолетов: 356,
  • наземных робототехнических комплексов: 3 085 (+8),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня: 597 616 (+1 395),
  • крылатых ракет: 5 192,
  • кораблей и катеров: 35,
  • подводных лодок: 2,
  • автомобильной техники и автоцистерн: 170 929 (+673),
  • специальной техники: 4 878 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 717-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ЗСУ

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