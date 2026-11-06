Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке кадровых изменений в Вооруженных силах Украины. Над этими решениями он работает совместно с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

Об этом глава государства заявил в пятницу, 6 ноября.

Зеленский анонсировал кадровые изменения в ВСУ

— Непросто, но мы должны выйти на дипломатический трек — двигаться к окончанию войны. Мы координируемся с партнерами. Украина делает все, чтобы был мир. Еще одно. Мы готовим решения с главнокомандующим (Михаилом Драпатым, — Ред.) — кадровые решения в Вооруженных силах Украины, — отметил президент в Зеленский.

Напомним, 29 сентября сообщалось, что Михаил Драпатый инициировал кадровый пересмотр в Генеральном штабе.

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Руководители структурных подразделений должны были до 2 октября предоставить информацию об офицерах и генералах, которые с 2022 года не имели практического опыта выполнения боевых задач.

26 августа Владимир Зеленский сообщил, что позиции Сил обороны в Донецкой области должны усилить две обновленные группировки. Командование ими поручили Героям Украины Денису Прокопенко и Андрею Билецкому.

9 сентября стало известно, что командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий возглавит новый временный орган управления в ВСУ — группировку войск Центр.

На эту группировку возложена ответственность за оборону большей части Донецкой области.

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