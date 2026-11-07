В воскресенье, 8 ноября, в некоторых областях Украины будут введены меры по ограничению подачи электроэнергии из-за последствий массированных российских атак на энергетические объекты.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключений света 8 ноября: что известно

Завтра, 8 ноября, в некоторых областях Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

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00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;

00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от 1,5 до 4 очередей.

— Причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты, — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отмечают, что из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться.

Потребителям рекомендуют следить за актуальными графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своих регионах.

Напомним, в ночь на 7 ноября российские войска атаковали подстанции, соединяющие Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными областями Украины.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, российские войска применили 172 беспилотника и 36 баллистических ракет. Все ракеты были нацелены на Киев и Киевскую область.

Кроме Киевской области, повреждения энергетических подстанций зафиксировали в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В результате атаки в столице возникли серьезные проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением. Энергетики начали восстановительные работы там, где позволяла обстановка с безопасностью.