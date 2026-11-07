Графики отключений света 8 ноября: сколько очередей будет действовать в Украине
В воскресенье, 8 ноября, в некоторых областях Украины будут введены меры по ограничению подачи электроэнергии из-за последствий массированных российских атак на энергетические объекты.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключений света 8 ноября: что известно
Завтра, 8 ноября, в некоторых областях Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.
- 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;
- 00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от 1,5 до 4 очередей.
— Причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты, — говорится в сообщении.
В Укрэнерго отмечают, что из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться.
Потребителям рекомендуют следить за актуальными графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своих регионах.
Напомним, в ночь на 7 ноября российские войска атаковали подстанции, соединяющие Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными областями Украины.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, российские войска применили 172 беспилотника и 36 баллистических ракет. Все ракеты были нацелены на Киев и Киевскую область.
Кроме Киевской области, повреждения энергетических подстанций зафиксировали в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях.
В результате атаки в столице возникли серьезные проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением. Энергетики начали восстановительные работы там, где позволяла обстановка с безопасностью.