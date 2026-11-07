Карта боевых действий на 7 ноября 2026 — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 190 боевых столкновений между украинскими и российскими войсками.
Вчера РФ нанесла один ракетный и 75 авиационных ударов, во время которых сбросила 261 управляемую авиабомбу. Войска РФ применили 6903 дрона-камикадзе и совершили 2184 обстрела населенных пунктов и позиций Сил обороны.
Детальнее о ситуации на фронте — на карте боевых действий в материале Фактов ICTV.
Карта боевых действий на 7 ноября 2026
Ситуация в Украине на 7 ноября 2026
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили пять атак РФ в районах населенных пунктов Тернова, Захаровка, Охримовка и Николаевка.
На Купянском направлении российские войска трижды штурмовали в сторону Радьковки.
На Лиманском направлении отбиты попытки вклиниться в украинскую оборону, а оккупанты проводили восемь атак в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Ивановка и Лиман.
На Славянском направлении РФ совершила две атаки в районах населенных пунктов Ореховатка и Кривая Лука.
На Краматорском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.
На Константиновском направлении зафиксировано 15 атак: войска РФ вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новоселовки, Новогригорьевки, Долгой Балки, Дружковки, Кучерового Яра и Свободного.
На Покровском направлении РФ совершила пять атак, пытаясь продвинуться в сторону населенных пунктов Водянское, Сергеевка и Молодецкое.
На Александровском направлении российские войска штурмовых действий не проводили.
На Гуляйпольском направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции украинских защитников, пытаясь продвинуться в сторону населенных пунктов Терноватое, Долинка, Горькое и Егоровка.
На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не совершали.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 7 ноября 2026
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район скопления живой силы и техники и два пункта управления беспилотниками, отмечают в Генеральном штабе ВСУ.
Всего потери России с самого начала полномасштабного вторжения составляют:
- личного состава — 1 604 110 (+2 280) человек;
- танков — 12 456;
- боевых бронированных машин — 25 654 (+3);
- артиллерийских систем — 52 000 (+44);
- РСЗО — 2 257 (+3);
- средств ПВО — 1 747 (+3);
- самолетов — 452;
- вертолетов — 356;
- наземных робототехнических комплексов — 3093 (+8);
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 598 840 (+1 224);
- крылатых ракет — 5192;
- кораблей и катеров — 35;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 171 389 (+460);
- специальной техники — 4 881 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 718-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.