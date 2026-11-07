За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 190 боевых столкновений между украинскими и российскими войсками.

Вчера РФ нанесла один ракетный и 75 авиационных ударов, во время которых сбросила 261 управляемую авиабомбу. Войска РФ применили 6903 дрона-камикадзе и совершили 2184 обстрела населенных пунктов и позиций Сил обороны.

Детальнее о ситуации на фронте — на карте боевых действий в материале Фактов ICTV.

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Карта боевых действий на 7 ноября 2026

Ситуация в Украине на 7 ноября 2026

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили пять атак РФ в районах населенных пунктов Тернова, Захаровка, Охримовка и Николаевка.

На Купянском направлении российские войска трижды штурмовали в сторону Радьковки.

На Лиманском направлении отбиты попытки вклиниться в украинскую оборону, а оккупанты проводили восемь атак в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Ивановка и Лиман.

На Славянском направлении РФ совершила две атаки в районах населенных пунктов Ореховатка и Кривая Лука.

На Краматорском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Константиновском направлении зафиксировано 15 атак: войска РФ вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новоселовки, Новогригорьевки, Долгой Балки, Дружковки, Кучерового Яра и Свободного.

На Покровском направлении РФ совершила пять атак, пытаясь продвинуться в сторону населенных пунктов Водянское, Сергеевка и Молодецкое.

На Александровском направлении российские войска штурмовых действий не проводили.

На Гуляйпольском направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции украинских защитников, пытаясь продвинуться в сторону населенных пунктов Терноватое, Долинка, Горькое и Егоровка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не совершали.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 7 ноября 2026

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район скопления живой силы и техники и два пункта управления беспилотниками, отмечают в Генеральном штабе ВСУ.

Всего потери России с самого начала полномасштабного вторжения составляют:

личного состава — 1 604 110 (+2 280) человек;

танков — 12 456;

боевых бронированных машин — 25 654 (+3);

артиллерийских систем — 52 000 (+44);

РСЗО — 2 257 (+3);

средств ПВО — 1 747 (+3);

самолетов — 452;

вертолетов — 356;

наземных робототехнических комплексов — 3093 (+8);

БпЛА оперативно-тактического уровня — 598 840 (+1 224);

крылатых ракет — 5192;

кораблей и катеров — 35;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 171 389 (+460);

специальной техники — 4 881 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 718-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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