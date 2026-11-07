За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 190 боевых столкновений между украинскими и российскими войсками.

Вчера РФ нанесла один ракетный и 75 авиационных ударов, во время которых сбросила 261 управляемую авиабомбу. Войска РФ применили 6903 дрона-камикадзе и совершили 2184 обстрела населенных пунктов и позиций Сил обороны.

Детальнее о ситуации на фронте — на карте боевых действий в материале Фактов ICTV.

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Карта боевых действий на 7 ноября 2026

Карта бойових дій на 7 листопада 2026 року. Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 листопада 2026 року. Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 листопада 2026 року. Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 листопада 2026 року. Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 листопада 2026 року. Фото: ISW

Ситуация в Украине на 7 ноября 2026

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили пять атак РФ в районах населенных пунктов Тернова, Захаровка, Охримовка и Николаевка.

На Купянском направлении российские войска трижды штурмовали в сторону Радьковки.

На Лиманском направлении отбиты попытки вклиниться в украинскую оборону, а оккупанты проводили восемь атак в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Ивановка и Лиман.

На Славянском направлении РФ совершила две атаки в районах населенных пунктов Ореховатка и Кривая Лука.

На Краматорском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Константиновском направлении зафиксировано 15 атак: войска РФ вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новоселовки, Новогригорьевки, Долгой Балки, Дружковки, Кучерового Яра и Свободного.

На Покровском направлении РФ совершила пять атак, пытаясь продвинуться в сторону населенных пунктов Водянское, Сергеевка и Молодецкое.

На Александровском направлении российские войска штурмовых действий не проводили.

На Гуляйпольском направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции украинских защитников, пытаясь продвинуться в сторону населенных пунктов Терноватое, Долинка, Горькое и Егоровка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не совершали.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 7 ноября 2026

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район скопления живой силы и техники и два пункта управления беспилотниками, отмечают в Генеральном штабе ВСУ.

Всего потери России с самого начала полномасштабного вторжения составляют:

  • личного состава — 1 604 110 (+2 280) человек;
  • танков — 12 456;
  • боевых бронированных машин — 25 654 (+3);
  • артиллерийских систем — 52 000 (+44);
  • РСЗО — 2 257 (+3);
  • средств ПВО — 1 747 (+3);
  • самолетов — 452;
  • вертолетов — 356;
  • наземных робототехнических комплексов — 3093 (+8);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 598 840 (+1 224);
  • крылатых ракет — 5192;
  • кораблей и катеров — 35;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 171 389 (+460);
  • специальной техники — 4 881 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 718-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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