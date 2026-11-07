Нафтогаз разработал 24 сценария прохождения зимы, из которых выбрал два основных. Компания готовится к продолжению российских ударов по газовой инфраструктуре и к самому худшему развитию событий.

Об этом исполняющий обязанности председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко рассказал в интервью Суспильному.

Сценарии прохождения зимы от Нафтогаз

По словам Сергея Федоренко, компания проанализировала 24 возможных сценария прохождения отопительного сезона, но готовится именно к двум из них.

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Первый сценарий в Нафтогазе называют консервативно-негативным. Он предполагает, что российские войска будут продолжать атаковать газовую инфраструктуру Украины.

— Мы не надеемся, что станет теплее или нам что-то подарят. Мы считаем, что за отопительный сезон нам придется бороться, — подчеркнул Федоренко.

Второй сценарий предполагает самый худший из возможных вариантов развития событий.

Глава компании объяснил, что в этом году Россия изменила тактику атак. Теперь под ударами оказываются не только объекты газодобычи и оборудование для транспортировки и импорта газа, но и критические узлы распределительной системы.

— Россия стремится раздробить систему газоснабжения городов и сел — наносить удары по критическим точкам так называемой системы дистрибуции. Это переходы между магистральными газопроводами и сетями горгазов или облгазов, — отметил Федоренко.

В Нафтогазе заверили, что вводить графики отключения газа для потребителей не планируют.

По словам Федоренко, применять такие графики технологически невозможно.

В то же время компания готовится оперативно устранять повреждения газовой инфраструктуры после российских обстрелов.

Сейчас ежедневно работают около 500 аварийных бригад. При необходимости к ремонтам могут привлечь еще 850 технических бригад.

Всего это около 6 тыс. специалистов, которые могут перемещаться по территории Украины для восстановления поврежденных объектов.