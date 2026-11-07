Нафтогаз разработал 24 сценария прохождения зимы: к каким из них готовится компания
- Нафтогаз разработал 24 сценария прохождения отопительного сезона.
- Компания готовится к двум основным сценариям, в том числе к самому худшему из возможных.
Нафтогаз разработал 24 сценария прохождения зимы, из которых выбрал два основных. Компания готовится к продолжению российских ударов по газовой инфраструктуре и к самому худшему развитию событий.
Об этом исполняющий обязанности председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко рассказал в интервью Суспильному.
Сценарии прохождения зимы от Нафтогаз
По словам Сергея Федоренко, компания проанализировала 24 возможных сценария прохождения отопительного сезона, но готовится именно к двум из них.
Первый сценарий в Нафтогазе называют консервативно-негативным. Он предполагает, что российские войска будут продолжать атаковать газовую инфраструктуру Украины.
— Мы не надеемся, что станет теплее или нам что-то подарят. Мы считаем, что за отопительный сезон нам придется бороться, — подчеркнул Федоренко.
Второй сценарий предполагает самый худший из возможных вариантов развития событий.
Глава компании объяснил, что в этом году Россия изменила тактику атак. Теперь под ударами оказываются не только объекты газодобычи и оборудование для транспортировки и импорта газа, но и критические узлы распределительной системы.
— Россия стремится раздробить систему газоснабжения городов и сел — наносить удары по критическим точкам так называемой системы дистрибуции. Это переходы между магистральными газопроводами и сетями горгазов или облгазов, — отметил Федоренко.
В Нафтогазе заверили, что вводить графики отключения газа для потребителей не планируют.
По словам Федоренко, применять такие графики технологически невозможно.
В то же время компания готовится оперативно устранять повреждения газовой инфраструктуры после российских обстрелов.
Сейчас ежедневно работают около 500 аварийных бригад. При необходимости к ремонтам могут привлечь еще 850 технических бригад.
Всего это около 6 тыс. специалистов, которые могут перемещаться по территории Украины для восстановления поврежденных объектов.