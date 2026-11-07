В ночь на 7 ноября (начиная с 18:00 6 ноября) российские войска нанесли массированный удар по Украине. Враг применил 36 баллистических ракет и более 170 беспилотников. Основное направление удара – на Киев и область.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский.

Сколько ракет и дронов запустила РФ

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты нанесли массированный ракетный удар из Брянской и Воронежской областей РФ.

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Президент Украины уточнил, что всего россияне применили 36 баллистических ракет (в том числе типов Искандер-М/Циркон/KN-23/С-400). По его словам, все ракеты РФ направили по Киеву и области.

Кроме этого, войска РФ запустили по Украине 172 ударных беспилотника типа Shahed (из которых 137 были реактивными), Гербера и дроны-имитаторы типа Пародия.

Пуски осуществлялись по направлениям: Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), а также временно оккупированного Донецка, Гвардейского и Чауды в Крыму.

Сколько целей сбило ПВО Украины

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбиты и подавлены 153 цели:

четыре баллистических ракеты (Искандер-М/Циркон/KN-23/С-400);

149 дронов типа Shahed (117 из них были реактивными), Гербера и дронов других типов.

Но в Воздушных силах ВСУ зафиксировали попадание средств воздушного нападения российских войск на 24 локациях, а также падение обломков сбитых целей — на 10 локациях.

Как отметил Зеленский, главной целью атаки стала энергетическая инфраструктура Украины.

По его словам, в Киевской области россияне нанесли удар по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС со столицей и центральными регионами Украины.

В результате атак в Киеве сложилась сложнейшая ситуация с поставками электроэнергии, воды и тепла.

В городе повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, в том числе россияне атаковали Северный мост, а также частично разрушено здание детского сада.

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