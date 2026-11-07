Высший антикоррупционный суд в пятницу, 6 ноября, рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения бывшему первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергею Дуке, подозреваемому в причастности к преступной организации, разоблаченной во время операции Карфаген.

Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд.

Мера пресечения для Дуки

ВАКС избрал генералу Сергею Дуке меру пресечения в виде содержание под стражей на 60 дней с возможностью залога в 65 млн грн.

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В случае внесения этой суммы на Дуку возлагается ряд процессуальных обязанностей:

прибывать по первому вызову к следователям, прокурору или суду;

не покидать пределы города Киева без разрешения;

воздержаться от любого общения с бывшим главой СБУ Василием Малюком, руководителем СБУ Александром Покладом, исполняющим обязанности главы Национальной полиции Украины Максимом Цуцкиридзе, Олегом Лисаком и другими лицами, фигурирующими в материалах дела;

постоянно носить электронное средство контроля (браслет).

Защита подозреваемого уже заявила о намерении обжаловать это решение. Адвокат Дуки Юрий Сухов отметил, что мера пресечения избрана под влиянием публичности ситуации. Он утверждает, что будет подавать апелляционную жалобу из-за “неподъемной суммы залога”.

Следует отметить, что прокурор САП во время заседания настаивал именно на содержании под стражей с альтернативой определению залога в 100 млн грн.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, судья решил частично провести заседание в закрытом режиме. Вопрос на обсуждение не выносился. Собравшиеся возле ВАКС журналисты не смогли попасть на заседание. Трансляцию заседания вывели на экран в соседнем зале.

Сообщалось, что защита генерала Дуки заявила отвод прокурору САП Николаю Карасю. Впрочем, судья ВАКС не удовлетворил это ходатайство. Также прокурор САП заявил, что не видит оснований для закрытого заседания.

В конце концов, судья Владимир Воронько решил часть заседания по Дуке слушать в закрытом режиме, а часть – в открытом. Прокурор САП Николай Карась заявил отвод Воронько.

Дело Карфагена: что известно о задержании генерала Дуки

Сергей Дук был задержан 4 ноября детективами Национального антикоррупционного бюро Украины и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках масштабной операции Карфаген.

Следствие разоблачило преступную организацию, которая, по данным правоохранителей, годами действовала под прикрытием отдельных представителей украинских правоохранительных органов.

Как следует из обнародованных НАБУ записей разговоров фигурантов, деятельность группировки охватывала более полусотни мошеннических колцентров, торговлю наркотиками, изготовление поддельной валюты, похищение и пытки людей.

Согласно опубликованным пленкам, Дука фигурирует в материалах НАБУ и САП под псевдонимом Аким.

По данным следствия, Дука был точно осведомлен о деятельности организатора преступной группировки по кличке Криминал.

Как отмечается, должностное лицо способствовало решению различных вопросов не только в структуре Службы безопасности Украины, но и в Офисе генерального прокурора.

На записях также зафиксировано обсуждение возможного нападения с использованием кислоты на журналиста Дениса Бигуса из-за расследования его редакции о наркомагазине U-420.

Кроме того, по данным НАБУ представители преступной организации сотрудничали с ФСБ России.

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