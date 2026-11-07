В Днепре более 60 тысяч потребителей остались без света из-за атак РФ
- В Днепре более 60 тысяч потребителей остались без электричества.
- Причиной отключения стали повторные российские атаки на энергетику.
По состоянию на вечер 7 ноября более 60 тысяч потребителей в Днепре остались без электричества из-за повторных российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Отключение света в Днепре 7 ноября: что известно
По словам Александра Ганжи, из-за повторных российских атак на энергетику в Днепре без света остались более 60 тысяч потребителей.
Восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью.
Сейчас российская атака на Днепропетровскую область продолжается.
Глава ОВА призвал жителей региона оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.
Напомним, 6 ноября российские войска вновь атаковали несколько энергетических объектов ДТЭК в Днепропетровской области.
В результате ударов было повреждено оборудование, а на одном из объектов возник пожар.
В компании отметили, что эти энергообъекты уже подвергались российским атакам. После предыдущих ударов энергетикам понадобилось до трех суток, чтобы завершить ремонтные работы и восстановить свет всем потребителям.