По состоянию на вечер 7 ноября более 60 тысяч потребителей в Днепре остались без электричества из-за повторных российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Отключение света в Днепре 7 ноября: что известно

По словам Александра Ганжи, из-за повторных российских атак на энергетику в Днепре без света остались более 60 тысяч потребителей.

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Восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью.

Сейчас российская атака на Днепропетровскую область продолжается.

Глава ОВА призвал жителей региона оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

Напомним, 6 ноября российские войска вновь атаковали несколько энергетических объектов ДТЭК в Днепропетровской области.

В результате ударов было повреждено оборудование, а на одном из объектов возник пожар.

В компании отметили, что эти энергообъекты уже подвергались российским атакам. После предыдущих ударов энергетикам понадобилось до трех суток, чтобы завершить ремонтные работы и восстановить свет всем потребителям.