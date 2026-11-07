С начала полномасштабной войны против Украины российская армия потеряла около 1 604 110 личного состава. За последние сутки враг потерял около 2280 военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери России на 7 ноября 2026 года

По данным Генштаба, общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения до 7 ноября составляют:

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личного состава — 1 604 110 (+2 280) человек;

танков — 12 456;

боевых бронированных машин — 25 654 (+3);

артиллерийских систем — 52 000 (+44);

РСЗО — 2 257 (+3);

средств ПВО — 1 747 (+3);

самолетов — 452;

вертолетов — 356;

наземных робототехнических комплексов — 3093 (+8);

БпЛА оперативно-тактического уровня — 598 840 (+1 224);

крылатых ракет — 5192;

кораблей и катеров — 35;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 171 389 (+460);

специальной техники — 4 881 (+3).

Как отмечают в Генштабе, Силы обороны Украины системно уничтожают личный состав, вооружение, военную технику и средства обеспечения России, чтобы ослабить наступательные возможности, усложнить пополнение ресурсов и обеспечение армии для ведения войны против Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 718-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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