Потери РФ на 7 ноября: ВСУ уничтожили еще 2 280 оккупантов и более 1,2 тыс. БпЛА
С начала полномасштабной войны против Украины российская армия потеряла около 1 604 110 личного состава. За последние сутки враг потерял около 2280 военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери России на 7 ноября 2026 года
По данным Генштаба, общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения до 7 ноября составляют:
- личного состава — 1 604 110 (+2 280) человек;
- танков — 12 456;
- боевых бронированных машин — 25 654 (+3);
- артиллерийских систем — 52 000 (+44);
- РСЗО — 2 257 (+3);
- средств ПВО — 1 747 (+3);
- самолетов — 452;
- вертолетов — 356;
- наземных робототехнических комплексов — 3093 (+8);
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 598 840 (+1 224);
- крылатых ракет — 5192;
- кораблей и катеров — 35;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 171 389 (+460);
- специальной техники — 4 881 (+3).
Как отмечают в Генштабе, Силы обороны Украины системно уничтожают личный состав, вооружение, военную технику и средства обеспечения России, чтобы ослабить наступательные возможности, усложнить пополнение ресурсов и обеспечение армии для ведения войны против Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 718-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.