Эрдоган обсудил с Трампом войну в Украине: на что надеется президент Турции
- Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом.
- Лидеры обсудили войну России против Украины.
- Эрдоган отметил важность активизации взаимодействия с Украиной и Россией.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем переговоров стала война России против Украины и дипломатические усилия по ее прекращению.
Об этом сообщили в администрации президента Турции.
Разговор Эрдогана с Трампом
В ходе разговора лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональную и международную ситуацию.
Эрдоган выразил надежду, что активизация дипломатических усилий по прекращению войны между Украиной и Россией принесет положительные результаты.
Он также отметил важность усиления взаимодействия как с Украиной, так и с Россией. По словам турецкого президента, Анкара и дальше будет вносить свой вклад в дипломатические усилия, направленные на завершение войны.
Отдельно Эрдоган заявил о необходимости прекращения напряженности между Ираном и США и урегулировании проблем по дипломатическому пути.
Кроме того, президент Турции поблагодарил Трампа за поддержку саммита Организации тюркских государств.