Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем переговоров стала война России против Украины и дипломатические усилия по ее прекращению.

Об этом сообщили в администрации президента Турции.

Разговор Эрдогана с Трампом

В ходе разговора лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональную и международную ситуацию.

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Эрдоган выразил надежду, что активизация дипломатических усилий по прекращению войны между Украиной и Россией принесет положительные результаты.

Он также отметил важность усиления взаимодействия как с Украиной, так и с Россией. По словам турецкого президента, Анкара и дальше будет вносить свой вклад в дипломатические усилия, направленные на завершение войны.

Отдельно Эрдоган заявил о необходимости прекращения напряженности между Ираном и США и урегулировании проблем по дипломатическому пути.

Кроме того, президент Турции поблагодарил Трампа за поддержку саммита Организации тюркских государств.

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