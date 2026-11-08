К концу минувших суток на фронте произошло 187 боевых столкновений. Враг нанес ракетный и 47 авиационных ударов, сбросил 152 управляемых авиабомба. Кроме того, привлек для поражения 5405 дронов-камикадзе и произвел 1897 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 8 ноября 2026

Потери РФ на 8 ноября 2026

около 1 606 400 (+2 290) человек,

танков — 12 458 (+2),

боевых бронированных машин — 25 668 (+14),

артиллерийских систем — 52 044 (+44),

РСЗО — 2 257,

средств ПВО — 1 751 (+4),

самолетов — 452,

вертолетов — 356,

наземных робототехнических комплексов — 3 099 (+6),

БпЛА оперативно-тактического уровня — 600 177 (+1 337),

крылатых ракет — 5 196 (+4),

кораблей и катеров — 35,

подводных лодок — 2,

автомобильной техники и автоцистерн — 171 850 (+461),

специальной техники — 4 888 (+7).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 719-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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