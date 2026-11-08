За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали на фронте не менее 2290 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 8 ноября 2026

  • около 1 606 400 (+2 290) человек,
  • танков — 12 458 (+2),
  • боевых бронированных машин — 25 668 (+14),
  • артиллерийских систем — 52 044 (+44),
  • РСЗО — 2 257,
  • средств ПВО — 1 751 (+4),
  • самолетов — 452,
  • вертолетов — 356,
  • наземных робототехнических комплексов — 3 099 (+6),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 600 177 (+1 337),
  • крылатых ракет — 5 196 (+4),
  • кораблей и катеров — 35,
  • подводных лодок — 2,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 171 850 (+461),
  • специальной техники — 4 888 (+7).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 719-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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