Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 8 ноября: ВСУ уничтожили 2290 оккупантов и более 1300 дронов
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали на фронте не менее 2290 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 8 ноября 2026
- около 1 606 400 (+2 290) человек,
- танков — 12 458 (+2),
- боевых бронированных машин — 25 668 (+14),
- артиллерийских систем — 52 044 (+44),
- РСЗО — 2 257,
- средств ПВО — 1 751 (+4),
- самолетов — 452,
- вертолетов — 356,
- наземных робототехнических комплексов — 3 099 (+6),
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 600 177 (+1 337),
- крылатых ракет — 5 196 (+4),
- кораблей и катеров — 35,
- подводных лодок — 2,
- автомобильной техники и автоцистерн — 171 850 (+461),
- специальной техники — 4 888 (+7).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 719-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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