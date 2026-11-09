Всего за последние сутки зафиксировано 140 боевых столкновений.

Вчера авиация противника нанесла 84 авиаудара, в том числе сбросила 250 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики задействовали 8690 дронов-камикадзе и 2331 раз обстреляли населенные пункты и позиции наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 9 ноября 2026 года

Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW

Ситуация в Украине на 9 ноября 2026

На Северо-Слобожанском направлении захватчики трижды атаковали в районах Уланово, Малой Слободки и Дорошевки.

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На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили семь атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Радьковки, Волчанских Хуторов, Захаровки и Охримовки.

На Купянском направлении за последние сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Лиманском направлении наши защитники отразили четыре атаки в районах Шийковки и Лимана.

На Славянском направлении противник не проводил активных наступательных действий.

На Краматорском направлении наши воины отразили одну атаку врага в районе Попасного.

На Константиновском направлении зафиксировано девять атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Новоселовки и Николайполя.

На Покровском направлении наши защитники остановили 15 атак. Враг атаковал в районах Сергеевки и Молодецкого, а также проводил штурмы в направлениях Вольного, Доброполья и Новофедоровки.

На Александровском направлении захватчики штурмовых действий не проводили.

На Гуляйпольском направлении отражено пять атак захватчиков в районах Успешного и Терноватого.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за последние сутки оккупанты активных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 9 ноября 2026 года

  • около 1 609 380 (+2 980) человек,
  • танков — 12 462 (+4),
  • боевых бронированных машин — 25 683 (+15),
  • артиллерийских систем — 52 112 (+68),
  • РСЗО — 2 263 (+6),
  • средств ПВО — 1 753 (+2),
  • самолетов — 452,
  • вертолетов — 356,
  • наземных робототехнических комплексов — 3 109 (+10),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 602 020 (+1 843),
  • крылатых ракет — 5 196,
  • кораблей и катеров — 35,
  • подводных лодок — 2,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 172 488 (+638),
  • специальной техники — 4 889 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 720-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

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