Карта боевых действий на 9 ноября 2026 года — ситуация на фронте
Всего за последние сутки зафиксировано 140 боевых столкновений.
Вчера авиация противника нанесла 84 авиаудара, в том числе сбросила 250 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики задействовали 8690 дронов-камикадзе и 2331 раз обстреляли населенные пункты и позиции наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 9 ноября 2026 года
Ситуация в Украине на 9 ноября 2026
На Северо-Слобожанском направлении захватчики трижды атаковали в районах Уланово, Малой Слободки и Дорошевки.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили семь атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Радьковки, Волчанских Хуторов, Захаровки и Охримовки.
На Купянском направлении за последние сутки враг не проводил штурмовых действий.
На Лиманском направлении наши защитники отразили четыре атаки в районах Шийковки и Лимана.
На Славянском направлении противник не проводил активных наступательных действий.
На Краматорском направлении наши воины отразили одну атаку врага в районе Попасного.
На Константиновском направлении зафиксировано девять атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Новоселовки и Николайполя.
На Покровском направлении наши защитники остановили 15 атак. Враг атаковал в районах Сергеевки и Молодецкого, а также проводил штурмы в направлениях Вольного, Доброполья и Новофедоровки.
На Александровском направлении захватчики штурмовых действий не проводили.
На Гуляйпольском направлении отражено пять атак захватчиков в районах Успешного и Терноватого.
На Ореховском и Приднепровском направлениях за последние сутки оккупанты активных действий не проводили.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 9 ноября 2026 года
- около 1 609 380 (+2 980) человек,
- танков — 12 462 (+4),
- боевых бронированных машин — 25 683 (+15),
- артиллерийских систем — 52 112 (+68),
- РСЗО — 2 263 (+6),
- средств ПВО — 1 753 (+2),
- самолетов — 452,
- вертолетов — 356,
- наземных робототехнических комплексов — 3 109 (+10),
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 602 020 (+1 843),
- крылатых ракет — 5 196,
- кораблей и катеров — 35,
- подводных лодок — 2,
- автомобильной техники и автоцистерн — 172 488 (+638),
- специальной техники — 4 889 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 720-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.