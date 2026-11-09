РФ за неделю 128 раз атаковала энергетику: в каких областях ситуация самая сложная
- В результате атак на энергообъекты обесточивания зафиксировано в 12 областях Украины, а самой сложной остается ситуация в Киевской и Днепропетровской областях.
- В большинстве регионов применяются графики почасовых отключений, а в Сумской, Полтавской и Харьковской областях введены аварийные обесточивания.
В результате новых ударов РФ по энергетическим объектам обесточена часть потребителей в 12 областях Украины.
Самой сложной из-за значительных разрушений оборудования остается ситуация в Киевской и Днепропетровской областях, сообщают Министерство энергетики Украины и НЭК Укрэнерго.
Ситуация в энергосистеме: 12 областей без света
За последние сутки армия России нанесла удары по энергетическим объектам в нескольких регионах. В результате обстрелов обесточивания зафиксированы в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.
В Минэнерго отмечают, что только за прошедшую неделю РФ 128 раз целенаправленно атаковала энергетический и нефтегазовый секторы Украины. Всего зафиксировано 219 инцидентов, которые привели к повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры.
Из-за ударов армии РФ страдают и сами работники отрасли. В частности, в Сумской области в результате атаки дрона на служебный автомобиль ранены три энергетика. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Несмотря на угрозы и воздушные тревоги, аварийные бригады круглые сутки работают над ликвидацией последствий и возвращаются к ремонту сразу после отбоя опасности.
Ситуация в энергосистеме: аварийные отключения света
В результате серьезного дефицита мощности в энергосистеме по всей стране вынужденно применяются вынужденные отключения электроснабжения.
В частности, для всех категорий потребителей применяются графики почасовых отключений (от 1,5 до 4 очередей одновременно), а для промышленности до конца суток действуют графики ограничения мощности.
Отдельно в Укрэнерго сообщили о введении аварийных отключений в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. В этих трех регионах ранее обнародованные графики временно не действуют, а аварийные ограничения отменят сразу после стабилизации ситуации в сети.
Из-за непрерывных атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня. Гражданам рекомендуют следить за официальными ресурсами своих региональных операторов систем распределения (облэнерго).