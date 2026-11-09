В результате новых ударов РФ по энергетическим объектам обесточена часть потребителей в 12 областях Украины.

Самой сложной из-за значительных разрушений оборудования остается ситуация в Киевской и Днепропетровской областях, сообщают Министерство энергетики Украины и НЭК Укрэнерго.

Ситуация в энергосистеме: 12 областей без света

За последние сутки армия России нанесла удары по энергетическим объектам в нескольких регионах. В результате обстрелов обесточивания зафиксированы в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

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В Минэнерго отмечают, что только за прошедшую неделю РФ 128 раз целенаправленно атаковала энергетический и нефтегазовый секторы Украины. Всего зафиксировано 219 инцидентов, которые привели к повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры.

Из-за ударов армии РФ страдают и сами работники отрасли. В частности, в Сумской области в результате атаки дрона на служебный автомобиль ранены три энергетика. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Несмотря на угрозы и воздушные тревоги, аварийные бригады круглые сутки работают над ликвидацией последствий и возвращаются к ремонту сразу после отбоя опасности.

Ситуация в энергосистеме: аварийные отключения света

В результате серьезного дефицита мощности в энергосистеме по всей стране вынужденно применяются вынужденные отключения электроснабжения.

В частности, для всех категорий потребителей применяются графики почасовых отключений (от 1,5 до 4 очередей одновременно), а для промышленности до конца суток действуют графики ограничения мощности.

Отдельно в Укрэнерго сообщили о введении аварийных отключений в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. В этих трех регионах ранее обнародованные графики временно не действуют, а аварийные ограничения отменят сразу после стабилизации ситуации в сети.

Из-за непрерывных атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня. Гражданам рекомендуют следить за официальными ресурсами своих региональных операторов систем распределения (облэнерго).

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