Президент США Дональд Трамп предположил, что по итогам мирного соглашения Украина будет иметь несколько другие границы. В то же время, он выразил убеждение, что российско-украинская война завершится в ближайшее время.

Об этом Трамп заявил в интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS.

Трамп о завершении войны в Украине

В частности, на вопрос, ожидает ли Трамп завершение войны с сохранением независимой и свободной Украины, президент выразил надежду на скорейшее достижение мира, но в то же время предположил, что территориальные очертания страны могут несколько измениться.

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— Я думаю, что мы это завершим, но у Украины в конце концов будет несколько иных очертаний. Слушайте, этой войны вообще не должно было быть. Будь я президентом, она никогда бы не началась, — заявил Дональд Трамп.

Он также повторил свой тезис о том, что одним из главных препятствий для прекращения войны является ненависть между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Журналист отметил, что ненависть украинского президента к Путину вполне ясна, ведь именно Россия напала на Украину. Трамп согласился с этим утверждением.

В то же время, он вспомнил о первой встрече Зеленского и Путина, заявив, что тогда Россия якобы столкнулась с проявлением большого неуважения.

Трамп также подчеркнул, что во время его первого президентского срока, с 2016 по 2020 год, полномасштабной войны не было, хотя Путин, по его словам, очень хотел ее начать.

Что Трамп сказал о Зеленском и Путине

На вопрос, кому из двух лидеров он больше доверяет: Зеленскому или Путину, президент США ответил, что поддерживает хорошие отношения с обоими и не хотел бы выбирать кого-то одного.

Он также опроверг предположение журналиста, что российский лидер может водить его за нос, неоднократно обещая переговоры о мире, но фактически препятствуя их завершению. В ответ Трамп заявил, что никто не был более жестким к России, чем он. В качестве аргумента он привел торговые ограничения и санкции.

— Ну, никто не был жестче России, чем я. Посмотрите, что я сделал с ними в торговле, санкциями и всем остальным. Я не снимал санкции с дизельного топлива. Я позволил России поставлять не нам, а всему миру тысячи и тысячи баррелей нефти и дизельного топлива, в которых мир нуждался… Есть старая фраза Обама дал им (Украине, — Ред.) простыни, а я дал им противотанковые средства, и тысячи единиц такого оружия, — сказал Дональд Трамп.

Американский президент подверг критике решение администрации Джо Байдена о финансовой и военной помощи Украине.

По словам Трампа, Байден якобы выделил Киеву $350 млрд, что он назвал довольно неразумным решением. Сам Трамп, как он утверждает, продавал оружие европейским странам за полную стоимость, а те передавали его Украине.

В то же время, президент США признал, что украинцы продемонстрировали мужество в использовании западного вооружения и стали грозной силой на поле боя.

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