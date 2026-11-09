Городская инфраструктура пострадала в результате утренних взрывов в Одессе сегодня, 9 ноября.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В 09:46 после взрывов в Одессе глава Одесской областной администрации Сергей Лысак сообщил об атаке на город и повреждении инфраструктуры.

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— Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. Детали выясняем, — написал он.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате российской атаки в Одесской области в третий раз пострадало логистическое предприятие.

На предприятии повреждено оборудование. В результате удара возник пожар, который уже потушили. На месте работают все соответствующие службы.

Пока известно, что в результате российского удара по объекту инфраструктуры в Одессе погибли три человека.