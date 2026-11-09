Взрывы в Одессе 9 ноября: пострадала инфраструктура, есть погибшие и раненые
Городская инфраструктура пострадала в результате утренних взрывов в Одессе сегодня, 9 ноября.
Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Взрывы в Одессе 9 ноября: что известно
В 09:46 после взрывов в Одессе глава Одесской областной администрации Сергей Лысак сообщил об атаке на город и повреждении инфраструктуры.
— Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. Детали выясняем, — написал он.
Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате российской атаки в Одесской области в третий раз пострадало логистическое предприятие.
На предприятии повреждено оборудование. В результате удара возник пожар, который уже потушили. На месте работают все соответствующие службы.
Пока известно, что в результате российского удара по объекту инфраструктуры в Одессе погибли три человека.
Еще трое человек получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще двое раненых — мужчины 41 и 46 лет. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Напомним, что накануне, в ночь на 8 ноября, российские войска также атаковали Одессу.
В результате удара в одном из районов города загорелось нежилое здание.
Кроме того, взрывная волна выбила окна в расположенном неподалеку доме.
По сообщению местных властей, информации о пострадавших не поступало.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 720-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Одесская ОВА