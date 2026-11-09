На этой пленарной неделе Верховная Рада должна рассмотреть законопроекты, важные для европейской интеграции Украины, финансирования государства и борьбы с коррупцией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 9 ноября.

Зеленский назвал приоритеты работы Верховной Рады

По его словам, на этой неделе парламент будет работать в пленарном режиме. В повестке дня есть несколько важных законопроектов, от принятия которых зависит дальнейшее продвижение Украины к Евросоюзу, финансирование государства и противодействие коррупции.

Сейчас смотрят

— И есть мой законопроект, который обеспечивает Украине продвижение в присоединении к Организации экономического сотрудничества и развития, — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что ОЭСР объединяет страны с мощными экономиками и высокими социальными стандартами, поэтому Украина должна стремиться к партнерству с такими государствами и придерживаться соответствующих принципов.

— Я прошу парламентариев быть результативными и поддержать законопроекты, которые есть на этой неделе, — призвал президент.

Заседание ставки и защита прифронтовых территорий

9 ноября Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В нем приняли участие представители прифронтовых регионов, в частности Харькова, Херсона, Днепра, Сум и Донецкой области. К обсуждению присоединился и мэр Киева Виталий Кличко.

Присутствовали ключевые правительственные чиновники и военное командование. По словам президента, участники рассмотрели многочисленные проблемы, которые требуют решения в областях, городах и громадах, больше всего страдающих от российских ударов.

Участники Ставки обсудили российские атаки на мосты и энергетическую систему.

— Россия пытается разъединить Украину по Днепру и максимально испортить жизнь людей, жизнь наших городов и сел, — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что меры противодействия таким угрозам регулярно обновляются. Для эффективной защиты людей должны слаженно работать все уровни власти — центральный и местный.

По его словам, Кабинет министров готов решать проблемы, с которыми не справились на местах, и при необходимости привлекать дополнительные государственные ресурсы.

Рекордные потери РФ на фронте

Во время заседания Ставки также заслушали доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого о ситуации на фронте.

Владимир Зеленский заявил, что украинские военные усиливают переговорные позиции Украины благодаря выполнению боевых задач и оборонным операциям.

По его словам, каждая успешно выполненная задача и каждая операция, которая приносит Украине результат, укрепляют позиции государства, прежде всего на переговорах.

— В эти дни наши защитники, защитницы обеспечивают и рекордные результаты в уничтожении российских оккупантов: у России рекордные потери на фронте — суточные и еженедельные, — отметил президент.

Владимир Зеленский отметил эффективность украинских дальнобойных санкций.

Он подчеркнул, что Украина имеет право отвечать на российскую агрессию и продолжает демонстрировать необходимость завершения войны.

Президент добавил, что Россия сама может прекратить войну, и выразил надежду, что Соединенные Штаты будут убеждать Москву сделать именно это.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.