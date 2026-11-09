ВСУ уничтожили российскую станцию подавления связи Starlink в Донецкой области
- Силы обороны Украины 8 и 9 ноября поразили ряд важных объектов РФ на временно оккупированных территориях.
- Среди уничтоженных целей — станция подавления спутниковой связи Starlink в Донецкой области, склады боеприпасов и материально-технических средств на Запорожье.
Силы обороны нанесли удары по важным объектам российских войск на временно оккупированных территориях Украины. Среди пораженных целей – российская станция подавления спутниковой связи и склады с боеприпасами.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
ВСУ уничтожили станцию подавления и склады РФ
Одним из важнейших результатов работы украинских защитников в течение 8-го и ночью на 9 ноября стало поражение российской станции подавления спутниковой связи Starlink в районе поселка Сартана в Донецкой области.
С помощью этого комплекса оккупанты пытались глушить и перебивать спутниковую связь украинских военных на фронте.
Уничтожение подобных вражеских систем обеспечивает стабильную связь для украинских подразделений, гарантирует более точную работу ударных и разведывательных дронов Сил обороны.
Кроме средств РЭБ, ощутимые потери понесла материально-техническая база и логистика российской армии.
В частности, в Запорожской области вблизи населенных пунктов Токмака и Остриковки украинские военные поразили склады боеприпасов, в результате чего значительная часть российских снарядов уничтожена.
Также в Донецкой области в районе Красногоровки подразделения Сил обороны нанесли удар по складу материально-технических средств армии РФ.
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что системная работа по ликвидации военных целей противника будет продолжаться, пока Россия не прекратит вооруженную агрессию против Украины.