Силы обороны нанесли удары по важным объектам российских войск на временно оккупированных территориях Украины. Среди пораженных целей – российская станция подавления спутниковой связи и склады с боеприпасами.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

ВСУ уничтожили станцию ​​подавления и склады РФ

Одним из важнейших результатов работы украинских защитников в течение 8-го и ночью на 9 ноября стало поражение российской станции подавления спутниковой связи Starlink в районе поселка Сартана в Донецкой области.

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С помощью этого комплекса оккупанты пытались глушить и перебивать спутниковую связь украинских военных на фронте.

Уничтожение подобных вражеских систем обеспечивает стабильную связь для украинских подразделений, гарантирует более точную работу ударных и разведывательных дронов Сил обороны.

Кроме средств РЭБ, ощутимые потери понесла материально-техническая база и логистика российской армии.

В частности, в Запорожской области вблизи населенных пунктов Токмака и Остриковки украинские военные поразили склады боеприпасов, в результате чего значительная часть российских снарядов уничтожена.

Также в Донецкой области в районе Красногоровки подразделения Сил обороны нанесли удар по складу материально-технических средств армии РФ.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что системная работа по ликвидации военных целей противника будет продолжаться, пока Россия не прекратит вооруженную агрессию против Украины.

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