Верховная Рада приняла за основу законопроект №14327-д, необходимый для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

За соответствующее решение проголосовали 249 народных депутатов.

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Документ должен приблизить украинское законодательство к европейским правилам в сфере финансовых услуг и создать условия для интеграции Украины в единое платежное пространство Европы.

Что предусматривает законопроект о присоединении к SEPA

После присоединения к SEPA украинские банки, предприятия и граждане смогут осуществлять международные переводы в евро быстрее, дешевле и по единым правилам с другими участниками платежной зоны.

В частности, речь идет о сокращении времени проведения транзакций и уменьшении сопутствующих комиссий. Это должно упростить финансовые операции для украинцев, получающих или отправляющих средства за границу, а также для компаний, работающих на европейских рынках.

Кроме того, законопроект предполагает ужесточение требований к прозрачности и добросовестности собственников финансовых учреждений.

SEPA (Single Euro Payments Area) – единственная зона платежей в евро, объединяющая 41 страну. Она создана для того, чтобы трансграничные переводы в евро осуществлялись по таким же правилам, как и внутренние платежи.

В платежную зону входят все 27 государств Евросоюза, страны Европейской ассоциации свободной торговли, Великобритания, а также ряд других государств. Среди стран-кандидатов на вступление в ЕС, уже присоединившихся к SEPA, — Албания, Молдова, Северная Македония, Сербия и Черногория.

Интеграция в единое платежное пространство должно упростить движение капитала между Украиной и европейскими странами, способствовать развитию внешней торговли и привлечению инвестиций.

Присоединение к SEPA является одним из стратегических шагов интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

Источник : Верховна Рада

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