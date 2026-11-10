В Объединенных Арабских Эмиратах завершился первый день переговоров между Украиной, США и Россией. Переговоры продолжались около четырех часов.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки Украины.

Переговоры в Абу-Даби

Американский переговорщик Джаред Кушнер заявил, что “есть некоторые хорошие идеи по преодолению разногласий между двумя сторонами”. Больше деталей он не привел, передает агентство Associated Press.

Сейчас смотрят

— Мы берем то, что сработало, пытаемся определить, что потерпело неудачу, почему мы оказались в таком положении, и, надеемся, создадим новую систему, которая приведет нас к миру в течение десятилетий, если не столетий, — сказал Кушнер.

Командующий НАТО генерал США Алексус Гринкевич, также присутствовавший, указал на некоторый значительный прогресс в прошлом в военном диалоге в трехстороннем формате.

Он подчеркнул, что американская делегация с нетерпением ждет сотрудничества с обеими сторонами, поскольку стремится продвигать достигнутый в прошлом прогресс ради крепкого мира.

Рустем Умеров поблагодарил США за усилия, направленные на прекращение вторжения России: Наш народ ждет окончания этой войны. И мы надеемся, что мы достигнем продолжительного мира для Украины.

Глава российской делегации Владимир Мединский выразил надежду на то, что встреча позволит продвинуться к миру в интересах народа России и народа Украины.

Следующий раунд трехсторонних переговоров запланирован на завтра, 11 ноября.

Напомним, сегодня украинская переговорная команда провела ряд встреч в Абу-Даби.

Сначала украинцы встретились с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии. Присоединились также и американские переговорщики – Стивен Виткофф и Джаред Кушнер.

Далее последовал трехсторонний формат с участием Украины, США и России. Украинскую делегацию представляют руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, нардеп Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, первый заместитель председателя ОПУ Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий..

– Наши приоритеты – прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги, – подчеркнул Умеров.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.