Вручение повестки военнообязанному через родственников — вопрос, который вызывает много дискуссий и юридических коллизий. С одной стороны, ТЦК стремятся обеспечить надлежащее оповещение граждан, с другой — важно соблюдать установленные законодательством процедуры.

Факты ICTV узнавали у юристов БПП, имеют ли право ТЦК выдавать повестку через родственников и законно ли это.

Может ли ТЦК передать повестку через родственников

Постановление Кабинета министров Украины Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников и военнообязанных регламентирует процедуру вручения повесток.

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Может ли ТЦК передать повестку через родственников:

Повестка должна быть вручена лично военнообязанному. Это означает, что родственники не имеют юридического права получать повестку вместо него.

Повестка, врученная родственникам, не имеет юридической силы, поскольку не подтверждает надлежащее оповещение военнообязанного.

На повестке должна быть личная подпись военнообязанного, подтверждающая ее получение.

— Для обеспечения надлежащего оповещения военнообязанных необходимо придерживаться установленной законодательством процедуры, — отмечают юристы.

Что делать, если повестку передают через родственников военнообязанного

Сейчас в Украине повестки вручаются лично. Это можно делать в любом общественном месте или по месту жительства лица. Кроме того, повестки могут выдавать руководители предприятий, где работает военнообязанный.

Повестка, врученная лично, считается надлежаще врученной, если она правильно оформлена. Итак, если военнообязанное лицо не явится по этой повестке, то будет привлечено к административной ответственности по ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Это штраф 17 000 — 25 500 грн.

Также надлежаще врученной считается повестка, которая направляется по почте. Работник почты обязан вручить такую повестку адресату лично в руки. Если адресата нет по месту жительства, повестка все равно считается врученной.

— Другие способы, касающиеся вручения повесток родственникам, друзьям, соседям или если эту повестку бросают в почтовый ящик или оставляют в дверях, являются незаконными. То есть такая повестка будет считаться незаконно врученной, и никакой ответственности военнообязанное лицо нести не будет, — отмечают юристы.

Военнообязанный, которому повестку вручили через родственников, не несет ответственности за неявку в ТЦК.

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