В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Бывают случаи, когда представители ТЦК оставляют повестку в дверях военнообязанным лицам.

Читайте объяснение, имеет ли такая повестка юридическую силу, как должны вручаться повестки и кто имеет на это право — на Фактах ICTV.

Повестка в дверях: законно ли это и нужно ли идти в ТЦК

Сегодня ни законами, ни подзаконными актами не указано место, где не могут вручать повестки.

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То есть вручать повестки могут на улице, на остановках, блокпостах, в общественных местах, по месту учебы, работы и тому подобное.

Однако чтобы повестка считалась врученной, ее необходимо отдать лично в руки человеку, которому она адресована, а он, в свою очередь, должен поставить личную подпись о получении. Без этого повестка не имеет юридической силы.

Юристы Бесплатной правовой помощи отмечают, если уполномоченные лица оставили повестку в дверях, то человек имеет полное право не являться в ТЦК. Поскольку просто прикрепленная повестка без личной подписи военнообязанного лица считается неправильно врученной, то есть — незаконной.

То же самое касается и ситуаций, когда о получении повестки расписались родственники — родители, жена, соседи или другие лица. Такая повестка также считается врученной ненадлежащим образом и не имеет правовых последствий для военнообязанного.

Напоминаем, что согласно новым правилам, вручать повестки могут:

представители ТЦК и СП (в пределах административной территории, на которую распространяются их полномочия);

органы местных администраций;

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных советов;

руководители предприятий, учреждений и организаций.

Что делать, если повестку оставили в дверях

Согласно закону Украины военнообязанное лицо, получившее повестку, должно явиться в ТЦК и стать на учет.

Юристы БПП отмечают, что повестка считается врученной, только когда человек лично получил и подписал ее. Именно с этого момента отсчитывается срок, в который военнообязанный должен явиться в ТЦК.

Оставленная в дверях, почтовом ящике и т. д. повестка без личной подписи человека считается неврученной, то есть она не имеет юридической силы.

Повестка по почте

Порядок отправки повесток по почте определен постановлением № 560. В частности, это регулируют пункты 34, 30-2, 30-3 и 41 Порядка.

Повестку, сформированную с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, могут отправить военнообязанному заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

Как происходит процедура:

ТЦК и СП формирует повестку с помощью реестра и подписывает ее руководителем. Повестку распечатывают и передают оператору почтовой связи для отправки заказным письмом. На почтовом отправлении указывают штриховой кодовый идентификатор, фамилию, имя и отчество адресата (при наличии), а также адрес получателя. К отправлению прилагают опись вложения, в которой указывают, что именно содержится в конверте, количество листов, данные руководителя ТЦК и СП и дату наложения его квалифицированной электронной подписи. Письмо отправляют по адресу места проживания военнообязанного.

Согласно пункту 34 Порядка, повестку отправляют в течение 48 часов после ее подписания руководителем ТЦК и СП.

Считается ли законной повестка по почте

В соответствии с пунктом 41 постановления № 560, повестка считается врученной не только в том случае, когда человек лично забрал письмо. Закон предусматривает три случая:

Адресат получил письмо. Днем вручения считается дата фактического получения почтового отправления. Это подтверждается информацией или документами почтового оператора. Адресат отказался от получения письма. Если человек отказывается забирать заказное отправление, работник почтового оператора делает соответствующую отметку. Днем вручения считается дата, указанная в почтовом уведомлении. Адресата нет по указанному адресу. Если почтовый оператор не смог вручить письмо из-за отсутствия человека по адресу, он делает соответствующую отметку. Днем вручения считается дата этой отметки.

Таким образом, даже если военнообязанный не получил письмо, повестка при определенных законом условиях может считаться врученной. При этом почтовый оператор должен надлежащим образом зафиксировать соответствующее обстоятельство.

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