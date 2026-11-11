Двухдневные переговоры в Абу-Даби: политолог объяснил, есть ли шанс на прорыв в мирном процессе

Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби 10-11 ноября завершились договоренностью о масштабном обмене военнопленными, однако не принесли публично подтвержденных договоренностей по прекращению войны. Позиции сторон по ключевым вопросам остаются разными, а дальнейшее переговоры будет зависеть, в частности, от готовности Москвы пересматривать свои требования.

Политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV назвал встречи техническим этапом переговорного процесса, от которого не стоило ожидать прорыва. В то же время, представители украинской делегации говорят о положительной динамике и возможности достичь решения до конца года.

Факты ICTV собрали оценки экспертов и объясняют, что на самом деле дали переговоры в Абу-Даби и чего ждать дальше.

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Почему переговоры в Абу-Даби не стали прорывом

Политолог, доцент КНУ имени Тараса Шевченко Игорь Рейтерович считает, что переговоры носили преимущественно технический характер. Представители сторон обменивались позициями и обсуждали возможные подходы к урегулированию войны, но не принимали окончательных политических решений.

— Это, кстати, предсказуемо, и, по большому счету, какого-то прорыва здесь не следовало ожидать, — объяснил эксперт.

По его словам, у российских переговорщиков нет полномочий самостоятельно принимать принципиальные решения без согласования с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Поэтому даже достижение определенного понимания на уровне делегаций еще не означает, что Москва согласится на предложенные условия.

Игорь Рейтерович отмечает, что главным показателем дальнейшего прогресса станет позиция российского руководства.

— Здесь нужно просто подождать каких-либо заявлений именно со стороны российского руководства. И тогда мы на основе этого сможем сделать выводы, изменились ли позиция и требования РФ, и чем это может закончиться вообще, — отметил политолог.

О сохранении существенных разногласий сообщил и руководитель украинской переговорной делегации Рустем Умеров. По его словам, за два дня стороны смогли напрямую изложить свои позиции, но впереди остается много сложной работы.

Среди ключевых нерешенных вопросов – территории, прекращение огня и будущие гарантии безопасности. Россия продолжает требовать территориальных уступок от Украины, тогда как Киев настаивает на гарантиях, которые делают невозможным повторение российской агрессии.

Что на самом деле дали переговоры России, Украины и США

Наиболее конкретным результатом двух дней встреч стала договоренность о масштабном обмене военнопленными. Ее подтвердили представитель президента США Джаред Кушнер и руководитель украинской делегации Рустем Умеров.

По словам Кушнера, окончательное количество людей, которых планируют уволить, должны согласовать 12 ноября. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что стороны обсуждали возможность обмена в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500 человек.

Рейтерович называет также договоренность об обмене главным результатом встреч. В то же время он отмечает, что пока неизвестны ее окончательные параметры.

Политический аналитик Дмитрий Медведенко, комментируя результаты переговоров для Al Jazeera, обратил внимание, что обмены пленными происходили и раньше без столь масштабных дипломатических встреч. Поэтому достижение гуманитарной договоренности само по себе еще не свидетельствует о приближении политического урегулирования войны.

В то же время стороны обсуждали более широкий круг вопросов: гарантии безопасности для Украины и Европы, мероприятия по деэскалации, послевоенное восстановление и будущую систему европейской безопасности. Конкретных договоренностей по прекращению огня или территорий публично не объявили.

Возможно ли завершение войны до конца 2026 года

Несмотря на сложность переговоров, участвовавший во встречах председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия положительно оценил их результаты.

Он назвал этот раунд одним из самых сложных за все время переговорного процесса и предположил, что российская делегация приехала с жесткими указаниями. По его словам, сделать обсуждение более продуктивным удалось после того, как американские представители предложили говорить не только о прекращении войны, но и о послевоенном будущем обоих государств.

Арахамия выразил надежду, что стороны смогут найти решение к Новому году и призвал как можно быстрее согласовать дату следующего раунда.

Однако такая оценка отражает ожидания представителя украинской делегации, а не достигнутую договоренность о завершении войны.

Игорь Рейтерович советует не спешить с выводами. По его мнению, говорить о реальном прогрессе можно будет только после того, как станет ясно, готова ли Россия изменять свои требования.

Следующим важным этапом предстоят переговоры американских представителей с Владимиром Путиным. На 12 ноября запланирован визит Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа в Москву. После этого они должны отправиться в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Именно дальнейшие переговоры на уровне политического руководства могут показать, удалось ли превратить обсуждение в Абу-Даби в конкретные договоренности по завершению войны.

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