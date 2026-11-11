Всего за последние сутки произошло 116 боевых столкновений.

Противник нанес 43 авиаудара, сбросил 142 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 6 238 дронов-камикадзе и осуществил 2 143 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 11 ноября 2026

Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 722-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Война в УкраинеГенеральный штаб УкраиныКарта
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.