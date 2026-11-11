В Киевской области поручили на уровне районов и общин обсудить с бизнесом, коммунальными и жилищными службами усиление режима светомаскировки.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Усиление светомаскировки в Киевской области: что известно

По словам Тимура Ткаченко, решение о проработке мер по усилению светомаскировки приняли на очередном заседании Совета обороны области.

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К обсуждению присоединились представители силовых структур, руководители структурных подразделений.

Районам и общинам поручили провести соответствующую работу с предпринимателями, коммунальными службами и жилищным сектором.

— Эти меры должны помочь немного затруднить действия средств воздушного нападения врага, особенно в период длинных зимних сумерек и ночей. Решение необходимо. На него поступил запрос от военных, и мы должны помочь нашим защитникам, — подчеркнул Ткаченко.

Помимо целей безопасности, усиление светомаскировки должно способствовать более ответственному использованию электроэнергии в условиях сложной ситуации в энергосистеме.

Во время заседания Совета обороны также обсудили работу подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований.

Ткаченко подчеркнул, что все подразделения, задействованные в несении службы и выполнении оборонных задач, должны действовать слаженно и дисциплинированно.

По его словам, перед зимой силовые и оборонные структуры области работают над улучшением координации.

Кроме того, участники заседания рассмотрели другие вопросы безопасности региона в условиях постоянных российских атак.