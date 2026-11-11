В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби открылся второй переговорный день.

Об этом сообщил руководитель Службы внешней разведки Украины и руководитель делегации Рустем Умеров.

Второй переговорный день в Абу-Даби

По словам Умерова, изначально состоится трехсторонний формат переговоров вместе с США и Россией. После этого украинцы проведут отдельную встречу с европейскими партнерами.

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Как сообщает Суспільне, во второй день стороны планируют обсудить деэскалационные шаги, вопросы энергетики, безопасности в Черном море, обмен пленными и возможность проведения трехсторонней встречи на уровне президентов.

Напомним, что в состав украинской делегации вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия, первый заместитель руководителя ОПУ Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Российская делегация: Владимир Мединский – помощник Путина; Михаил Галузин — заместитель министра иностранных дел; Сергей Рябков – заместитель министра иностранных дел; Игорь Костюков – начальник главного управления Генерального штаба российской армии.

Делегатами от США являются Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.

Первый день переговоров в Абу-Даби

Напомним, что 10 ноября переговоры сторон продолжались почти 4 часа. Советник американского президента Джаред Кушнер заявил, о “некоторых хороших идеях по преодолению разногласий между двумя сторонами”.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что украинская, американская и российская делегации обсудили освобождение военнопленных и гарантии безопасности для Украины. По словам главы государства, в ходе переговоров российские представители утверждали, что армия РФ якобы оккупировала половину той части Донбасса, которая остается под контролем Украины. Украинская делегация опровергла эти заявления.

По мнению Зеленского, проблема в том, что у кремлевского диктатора Путина искаженное представление о реальной ситуации на фронте.

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