Статус “В розыске” в приложении Резерв+ не всегда означает, что военнообязанный нарушил правила воинского учета. Иногда причина заключается в устаревших сведениях, ошибках при передаче информации или технических сбоях в государственных реестрах.

В таких случаях человеку приходится самостоятельно выяснять причину появления статуса и добиваться исправления данных.

Факты ICTV разбирались, почему возникает ошибочный розыск ТЦК, что делать в такой ситуации, как исправить сведения онлайн и сколько времени занимает снятие такого статуса.

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Ошибочный розыск ТЦК: причины

Как объяснила адвокат Ирина Боса в комментарии УНИАН, прежде всего нужно выяснить, почему появился ошибочный статус “В розыске” в Резерв+.

По словам юриста, чаще всего причины такие:

устаревшие или не обновленные сведения в реестре Оберіг;

отсутствие информации о прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК);

технический сбой при обмене данными между реестрами;

пропущенный срок продления отсрочки.

От причины зависит, как исправить ошибочный розыск ТЦК. Поэтому сначала стоит проверить военно-учетные сведения и выяснить, на каком основании территориальный центр комплектования инициировал розыск.

Как исправить розыск от ТЦК онлайн

Если проблема возникла из-за устаревших данных, сначала нужно проверить информацию в Резерв+ и воспользоваться функцией Обновление сведений, если она доступна.

Если после этого статус не исчезает, адвокат советует подать обращение через приложение. Для этого необходимо:

Открыть раздел Услуги. Выбрать причину обращения Ошибка в данных. Добавить документы, подтверждающие правильность информации.

В зависимости от ситуации это может быть справка об отсрочке, приказ о бронировании, документ о прохождении ВВК или другие подтверждения.

Само обращение через приложение не означает мгновенного снятия розыска. Сведения должны проверить и исправить непосредственно в реестре Оберіг.

Ирина Боса советует сохранять скриншоты обращения с указанием даты и номера. Они могут понадобиться, если придется обжаловать бездействие ТЦК или обращаться в суд.

Ошибочный розыск ТЦК из-за непрохождения ВВК

Если розыск появился из-за непрохождения ВВК, сначала нужно установить, действительно ли военнообязанный не проходил медицинскую комиссию.

Если человек без уважительных причин не явился на ВВК, оснований для быстрого снятия статуса нет. Сначала нужно выполнить требование о прохождении медосмотра.

Другая ситуация, когда человек уже прошел комиссию, но результатов нет в реестре Оберіг. Это может произойти из-за человеческого фактора или проблем при передаче информации от медицинского учреждения в реестр.

В таком случае адвокат советует обратиться в ТЦК с письменным заявлением и приложить документ, подтверждающий прохождение ВВК.

Если ответа нет, можно привлечь адвоката для направления адвокатского запроса. Если и это не поможет, действия территориального центра комплектования можно обжаловать в административном суде.

Ирина Боса также привела пример из своей практики. Мужчина неоднократно обращался в ТЦК с просьбой исправить данные и оформить отсрочку. Однако ответов не получал, а позже увидел в системе статус розыска из-за непрохождения ВВК.

В итоге суд признал действия ТЦК неправомерными. Причиной проблемы стало отсутствие актуальной информации, а не нарушение со стороны мужчины.

Как снять ошибочный розыск ТЦК из-за технического сбоя

Бывает, что военно-учетные данные актуальны, медицинский осмотр пройден, а отсрочка продолжает действовать. Однако в Резерв+ все равно отображается статус “В розыске”.

По словам Ирины Босы, причиной может быть технический сбой или проблема с синхронизацией реестров Оберіг и Резерв+.

Сначала можно подождать обновления системы или подать через приложение заявку на актуализацию сведений. Если это не помогло, нужно обратиться в ТЦК с письменным заявлением.

В заявлении стоит указать:

дату прохождения ВВК;

дату обновления военно-учетных данных;

срок действия отсрочки, если она оформлена;

информацию о том, что статус розыска сохраняется, несмотря на выполнение необходимых требований.

К обращению нужно приложить копии документов, подтверждающих указанные обстоятельства.

Если ТЦК не отвечает в течение 30-45 дней, адвокат советует обратиться за правовой помощью и направить адвокатский запрос. По ее практике, в случаях технических ошибок после такого запроса розыск обычно снимают.

Ошибочный розыск ТЦК: что делать и когда обращаться в суд

Срок исправления сведений зависит от причины появления статуса и скорости обработки вашего письменного или электронного обращения. Если проблема связана с синхронизацией реестров, обновление информации может занять несколько дней или больше.

Если исправить данные через приложение не удалось, нужно подать официальное заявление в территориальный центр комплектования. Это можно сделать лично или отправить заказным письмом с описью вложения. Не теряйте чеки и корешки, поскольку это доказательства на случай, если ТЦК будет игнорировать обращение.

По общему правилу, обращения граждан рассматривают не более одного месяца. Если вопрос требует дополнительного изучения, срок могут продлить, но в целом он не должен превышать 45 дней. Об этом заявителя должны уведомить.

Если ТЦК не отвечает или отказывается исправлять ошибочные сведения, можно обратиться в административный суд.

Для этого нужно подготовить:

копии предыдущих обращений в ТЦК;

подтверждения их отправки или регистрации;

ответы военкомата, если они поступали;

документы, подтверждающие правильность военно-учетных данных;

медицинские документы и подтверждения наличия отсрочки, если они относятся к делу.

Иск подают в окружной административный суд. Ирина Боса также советует вместе с иском подавать заявление об обеспечении иска. Это просьба временно приостановить действие розыска, пока дело рассматривают в суде, чтобы человек был защищен от задержания на улице. Однако суд рассматривает такое ходатайство отдельно.

Если суд признает действия ТЦК противоправными, его решение обязательно к исполнению. Сведения о розыске должны быть исправлены в соответствии с судебным решением.

Если ТЦК добровольно его не исполняет, можно обратиться к государственному исполнителю для принудительного исполнения.

По оценке адвоката, судебное разбирательство может длиться от одного до трех-четырех месяцев. Если ТЦК подаст апелляцию, процесс затянется.

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