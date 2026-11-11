Рада приняла закон об упрощении администрирования НДС: что он предусматривает
- Верховная Рада 11 ноября поддержала законодательные изменения, направленные на упрощение администрирования налога на добавленную стоимость.
- Документ предусматривает обновление процедур налоговой отчетности и электронного взаимодействия предпринимателей с контролирующими органами.
- Новые положения призваны облегчить выполнение налоговых обязательств и сделать соответствующие процедуры удобнее для бизнеса.
Верховная Рада Украины 11 ноября поддержала законопроект, предусматривающий упрощение процедур администрирования налога на добавленную стоимость (НДС).
Рада приняла закон об упрощении администрирования НДС
Изменения касаются налоговой отчетности, оформления накладных и взаимодействия предпринимателей с контролирующими органами.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
За законопроект №16037-д во втором чтении и в целом проголосовали 273 народных депутата.
Принятый документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины, призванные сделать администрирование НДС более простым и удобным для налогоплательщиков.
В частности, закон предусматривает усовершенствование механизмов электронного обмена информацией между бизнесом и контролирующими органами.
Кроме того, изменения направлены на оптимизацию процедур подачи налоговой отчетности и оформление налоговых накладных.
Законопроект №16037-д был внесен на рассмотрение парламента 7 октября 2026 года, а уже 13 октября народные депутаты поддержали его в первом чтении.
После этого документ проработал Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике. 5 ноября комитет рекомендовал принять законопроект в целом с учетом технико-юридических правок.
Окончательное решение парламент принял 11 ноября, поддержав документ во втором чтении и целом.