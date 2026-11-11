Верховная Рада Украины 11 ноября поддержала законопроект, предусматривающий упрощение процедур администрирования налога на добавленную стоимость (НДС).

Рада приняла закон об упрощении администрирования НДС

Изменения касаются налоговой отчетности, оформления накладных и взаимодействия предпринимателей с контролирующими органами.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

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За законопроект №16037-д во втором чтении и в целом проголосовали 273 народных депутата.

Принятый документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины, призванные сделать администрирование НДС более простым и удобным для налогоплательщиков.

В частности, закон предусматривает усовершенствование механизмов электронного обмена информацией между бизнесом и контролирующими органами.

Кроме того, изменения направлены на оптимизацию процедур подачи налоговой отчетности и оформление налоговых накладных.

Законопроект №16037-д был внесен на рассмотрение парламента 7 октября 2026 года, а уже 13 октября народные депутаты поддержали его в первом чтении.

После этого документ проработал Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике. 5 ноября комитет рекомендовал принять законопроект в целом с учетом технико-юридических правок.

Окончательное решение парламент принял 11 ноября, поддержав документ во втором чтении и целом.

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