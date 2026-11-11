В ночь на 11 ноября Россия атаковала шесть крупных электроподстанций в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях.

Из-за обстрелов часть потребителей в восьми областях осталась без электричества, а в Кривом Роге возникли проблемы с теплоснабжением.

Об этом сообщили премьер-министр Украины Сергей Корецкий, Укрэнерго и Министерство энергетики Украины.

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По словам премьер-министра Украины Сергея Корецкого, в ночь на 11 ноября российские войска атаковали шесть крупных электроподстанций в четырех областях:

  • Винницкой;
  • Кировоградской;
  • Житомирской;
  • Черкасской.

Кроме того, в Кировоградской и Ровенской областях повреждены линии электропередачи разного класса напряжения.

В Кривом Роге российские войска нанесли удар по предприятию теплоснабжения. Из-за этого возникли проблемы с подачей тепла в жилые дома.

По словам Корецкого, тепловики и энергетики работают над восстановлением теплоснабжения в городе.

Где нет света 11 ноября

По данным Укрэнерго, из-за последствий российских атак по состоянию на утро 11 ноября частичные отключения электроэнергии у потребителей зафиксировали в восьми областях:

  • Днепропетровской;
  • Житомирской;
  • Запорожской;
  • Киевской;
  • Ровенской;
  • Харьковской;
  • Одесской;
  • Черниговской.

Самая сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования. Работы проводятся везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

В Министерстве энергетики отметили, что восстановление затрудняют длительные воздушные тревоги и угроза повторных российских обстрелов.

Графики отключений света 11 ноября

Из-за повреждений энергетического оборудования в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

По данным Укрэнерго, в некоторых областях до конца суток действуют:

  • Для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений от одной до четырех очередей.
  • Для промышленности — графики ограничения мощности.

В Харьковской и Днепропетровской областях утром 11 ноября также применялись аварийные отключения.

Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил, что в Харьковской области аварийные ограничения связаны с повреждением оборудования и снижением напряжения в высоковольтной сети.

Возвращение к запланированным графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

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