РФ ночью атаковала 6 больших электроподстанций: есть обесточивания в восьми областях
- В ночь на 11 ноября Россия атаковала шесть крупных электроподстанций в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях.
- Из-за последствий российских атак частичные отключения электричества зафиксированы в восьми областях Украины.
В ночь на 11 ноября Россия атаковала шесть крупных электроподстанций в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях.
Из-за обстрелов часть потребителей в восьми областях осталась без электричества, а в Кривом Роге возникли проблемы с теплоснабжением.
Об этом сообщили премьер-министр Украины Сергей Корецкий, Укрэнерго и Министерство энергетики Украины.
Атака на энергетику Украины 11 ноября: что известно
По словам премьер-министра Украины Сергея Корецкого, в ночь на 11 ноября российские войска атаковали шесть крупных электроподстанций в четырех областях:
- Винницкой;
- Кировоградской;
- Житомирской;
- Черкасской.
Кроме того, в Кировоградской и Ровенской областях повреждены линии электропередачи разного класса напряжения.
В Кривом Роге российские войска нанесли удар по предприятию теплоснабжения. Из-за этого возникли проблемы с подачей тепла в жилые дома.
По словам Корецкого, тепловики и энергетики работают над восстановлением теплоснабжения в городе.
Где нет света 11 ноября
По данным Укрэнерго, из-за последствий российских атак по состоянию на утро 11 ноября частичные отключения электроэнергии у потребителей зафиксировали в восьми областях:
- Днепропетровской;
- Житомирской;
- Запорожской;
- Киевской;
- Ровенской;
- Харьковской;
- Одесской;
- Черниговской.
Самая сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
Энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования. Работы проводятся везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.
В Министерстве энергетики отметили, что восстановление затрудняют длительные воздушные тревоги и угроза повторных российских обстрелов.
Графики отключений света 11 ноября
Из-за повреждений энергетического оборудования в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии.
По данным Укрэнерго, в некоторых областях до конца суток действуют:
- Для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений от одной до четырех очередей.
- Для промышленности — графики ограничения мощности.
В Харьковской и Днепропетровской областях утром 11 ноября также применялись аварийные отключения.
Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил, что в Харьковской области аварийные ограничения связаны с повреждением оборудования и снижением напряжения в высоковольтной сети.
Возвращение к запланированным графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.