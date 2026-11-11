10 ноября 2026 года Высший антикоррупционный суд вынес приговор трем фигурантам по делу о растрате 251 млн грн, выделенных на закупку бронежилетов для Вооруженных Сил Украины. Ни одного бронежилета так и не поставили.

Об этом сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Растрата 251 млн грн на бронежилеты: что известно

По данным правоохранителей, в 2022 году раскрыли растрату 251 млн грн, предназначенных для закупки бронежилетов для украинских военных.

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В деле фигурировали бывший генеральный директор государственного предприятия Укрпатент, бывший исполняющий обязанности государственного секретаря Министерства экономики Украины и бывший председатель правления благотворительной организации.

Бывшего гендиректора Укрпатента признали виновным в растрате имущества в особо крупных размерах. Его приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Бывшего исполняющего обязанности госсекретаря Минэкономики признали виновным в пособничестве в растрате. Ему назначили семь лет лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Бывшего председателя правления благотворительной организации приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией всего имущества за легализацию имущества, полученного преступным путем.

В то же время суд оправдал его по обвинению в пособничестве в растрате.

Всем троим осужденным также назначили трехлетний запрет на занятие указанных в приговоре должностей.

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил гражданский иск государственного предприятия.

С бывшего генерального директора Укрпатента и бывшего исполняющего обязанности госсекретаря Минэкономики постановили солидарно взыскать более 296 млн грн материального ущерба.