Служба безопасности Украины провела спецоперацию, во время которой был поражен малый ракетный корабль проекта Буян-М Наро-Фоминск.

Об этом сообщила СБУ в среду, 11 ноября.

Уничтожен российский ракетный корабль проекта Буян-М

— Это судно является носителем крылатых ракет Калибр и Оникс. Его спустили на воду в 2022 году, – говорится в сообщении.

Сейчас проверяется информация об уничтожении боевых вертолетов РФ.

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Ракетный корабль Буян-М является носителем крылатых ракет, которые российские оккупанты используют для ударов по Украине.

Судно входит в серию многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей (МРК) третьего ранга.

Это корабли малого водоизмещения с управляемым ракетным вооружением, предназначенные для действий в ближней морской зоне и способные передвигаться по маршруту “река – море”.

Официально их назначение определено как “охрана и защита экономической зоны страны во внутренних морских бассейнах”.

Корабль оборудован установкой вертикального пуска 3С14, рассчитанной на восемь крылатых ракет Оникс и Калибр. Благодаря этому Россия может наносить удары на расстояние до 1500 км.

Противокорабельные ракеты комплекса Калибр способны поражать морские цели на расстоянии до 500 км. Кроме ракетного вооружения, на корабле установлены артиллерийские системы и пулеметы.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в районе Онежского озера в Республике Карелия РФ получил повреждения малый ракетный корабль Град проекта 21631 Буян-М. Удар пришелся на правую часть отсека силовой установки судна.

Фото: Министерство обороны РФ

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