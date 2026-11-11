В ночь на 11 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по объектам портовой, нефтяной и транспортной инфраструктуры России в порту Усть-Луга Ленинградской области.

В результате атаки повреждены резервуары с нефтепродуктами, производственное оборудование и инфраструктура перевалки нефти. На нескольких объектах вспыхнули масштабные пожары.

Об этом сообщили Генеральный штаб ВСУ и Служба безопасности Украины.

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Удар по порту Усть-Луга 11 ноября: что известно

По информации Генштаба, в результате попаданий украинских беспилотников наибольшие повреждения получил резервуарный парк порта Усть-Луга.

По предварительным данным, поражены пять резервуаров с нефтепродуктами общим объемом 150 тыс. куб. На территории объекта возник масштабный пожар.

Кроме того, повреждена производственная инфраструктура порта. В частности, под удар попала установка гидрокрекинга, на которой также вспыхнул пожар. Поражены аппарат воздушного охлаждения и насосная станция.

Также поврежден причал, используемый для отгрузки нефтепродуктов на танкеры.

В СБУ уточнили, что беспилотники Центра специальных операций Альфа атаковали инфраструктуру терминала Новатек-Усть-Луга. В частности, было поражено несколько резервуаров объемом по 30 тыс. тонн каждый. Также зафиксирован разлив нефтепродуктов.

На терминале Усть-Луга Ойл поврежден ряд резервуаров с нефтепродуктами. Там возник масштабный пожар.

Кроме этого, возгорание было зафиксировано на терминале АО Фактор и железнодорожной станции Лужская.

По данным спецслужбы, основные повреждения пришлись на резервуарные парки, насосные станции, трубопроводы и перевалочные объекты нефти и нефтепродуктов.

На пораженных объектах продолжаются пожарно-спасательные работы.

Почему порт Усть-Луга важен для России

Усть-Луга является одним из ключевых русских портов на Балтийском море. Через его терминалы РФ экспортирует нефть и нефтепродукты, получая доходы, которые, в частности, направляет на финансирование войны против Украины.

В Генштабе подчеркнули, что поражение резервуаров, производственного оборудования и портовой инфраструктуры ограничивает возможности России экспортировать и получать соответствующие поступления в бюджет.

Силы обороны продолжают наносить удары по объектам, обеспечивающим военно-экономический потенциал РФ, чтобы ослабить возможности страны-агрессора вести войну против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России, неподалеку от Санкт-Петербурга.

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