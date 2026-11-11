Поражены пять резервуаров с нефтью: СБУ и Гештаб о последствиях атаки на порт Усть-Луга
- В ночь на 11 ноября украинские военные атаковали стратегические объекты нефтяной и портовой инфраструктуры России в Ленинградской области.
- Генеральный штаб ВСУ и СБУ сообщили о повреждении нескольких объектов, связанных с хранением и перевалкой нефтепродуктов.
- Последствия атаки могут повлиять на работу одного из важных российских портов, через который осуществляется экспорт энергоресурсов.
В ночь на 11 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по объектам портовой, нефтяной и транспортной инфраструктуры России в порту Усть-Луга Ленинградской области.
В результате атаки повреждены резервуары с нефтепродуктами, производственное оборудование и инфраструктура перевалки нефти. На нескольких объектах вспыхнули масштабные пожары.
Об этом сообщили Генеральный штаб ВСУ и Служба безопасности Украины.
Удар по порту Усть-Луга 11 ноября: что известно
По информации Генштаба, в результате попаданий украинских беспилотников наибольшие повреждения получил резервуарный парк порта Усть-Луга.
По предварительным данным, поражены пять резервуаров с нефтепродуктами общим объемом 150 тыс. куб. На территории объекта возник масштабный пожар.
Кроме того, повреждена производственная инфраструктура порта. В частности, под удар попала установка гидрокрекинга, на которой также вспыхнул пожар. Поражены аппарат воздушного охлаждения и насосная станция.
Также поврежден причал, используемый для отгрузки нефтепродуктов на танкеры.
В СБУ уточнили, что беспилотники Центра специальных операций Альфа атаковали инфраструктуру терминала Новатек-Усть-Луга. В частности, было поражено несколько резервуаров объемом по 30 тыс. тонн каждый. Также зафиксирован разлив нефтепродуктов.
На терминале Усть-Луга Ойл поврежден ряд резервуаров с нефтепродуктами. Там возник масштабный пожар.
Кроме этого, возгорание было зафиксировано на терминале АО Фактор и железнодорожной станции Лужская.
По данным спецслужбы, основные повреждения пришлись на резервуарные парки, насосные станции, трубопроводы и перевалочные объекты нефти и нефтепродуктов.
На пораженных объектах продолжаются пожарно-спасательные работы.
Почему порт Усть-Луга важен для России
Усть-Луга является одним из ключевых русских портов на Балтийском море. Через его терминалы РФ экспортирует нефть и нефтепродукты, получая доходы, которые, в частности, направляет на финансирование войны против Украины.
В Генштабе подчеркнули, что поражение резервуаров, производственного оборудования и портовой инфраструктуры ограничивает возможности России экспортировать и получать соответствующие поступления в бюджет.
Силы обороны продолжают наносить удары по объектам, обеспечивающим военно-экономический потенциал РФ, чтобы ослабить возможности страны-агрессора вести войну против Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России, неподалеку от Санкт-Петербурга.