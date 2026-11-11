Украинская сторона рассчитывает, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после переговоров в Москве передадут позицию России по гуманитарным вопросам, возможному саммиту на уровне лидеров и энергетическому перемирию.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в среду, 11 ноября.

Зеленский ждет от Уиткоффа и Кушнера ответа Москвы

По словам президента, во время переговоров обсуждали возможность масштабного обмена военнопленными.

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— Стороны обсуждали возможность обмена военнопленными. Тысяча на тысячу, может, тысяча двести получится. Это было бы очень позитивно. Я не вижу причин, почему Россия должна отказать. Но всякое бывает, — рассказал президент.

Вторым важным вопросом Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины. По его словам, стороны рассмотрели несколько возможных форматов таких гарантий.

Президент подчеркнул, что необходимо провести встречу на уровне лидеров государств. Именно во время нее можно будет обсудить вопросы, по которым переговорные команды не имеют соответствующих полномочий. Среди них – территориальные вопросы.

— Безусловно, поднимаются вопросы, которые касаются прекращения огня, энергетического прекращения огня, прекращения огня на море. Американская сторона говорит о том, что у них нет мандата на ответы именно на эти вопросы. Но, тем не менее, мы думаем, что американская сторона будет встречаться с российским лидером и там все эти вопросы будут подниматься, – добавил Зеленский.

Он выразил надежду, что встретится с представителями президента США Дональда Трампа в Дублине вечером в четверг, 12 ноября.

Напомним, представители американского президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг встретятся с Владимиром Путиным в Москве.

После переговоров они отправятся в Дублин, где намерены провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото: Михол Мартин

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