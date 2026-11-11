Украина рассчитывает уже зимой провести первые испытания европейской системы противобаллистической защиты. В настоящее время идет работа над ее разработкой с участием международных партнеров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Дании.

Европейская антибаллистическая система

Глава государства поблагодарил датскую оборонную промышленность и партнеров за сотрудничество и совместную работу над новыми оборонными проектами.

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По словам Зеленского, Украина сосредоточена на создании системы, способной противодействовать баллистическим ракетам. В то же время реализовать такой масштабный проект самостоятельно страна не может, поэтому важна поддержка международных партнеров.

— Надеюсь, мы получим некоторые результаты. Это нужно нам всем, — подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, украинская компания Fire Point представила антибаллистические ракеты FP-7.x.

Источник : Офис президента

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