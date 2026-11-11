Зеленский надеется зимой опробовать первую европейскую систему противобаллистической защиты
- Проект разрабатывается с участием международных партнеров.
- Зеленский подчеркнул, что Украина не может реализовать его самостоятельно.
Украина рассчитывает уже зимой провести первые испытания европейской системы противобаллистической защиты. В настоящее время идет работа над ее разработкой с участием международных партнеров.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Дании.
Европейская антибаллистическая система
Глава государства поблагодарил датскую оборонную промышленность и партнеров за сотрудничество и совместную работу над новыми оборонными проектами.
По словам Зеленского, Украина сосредоточена на создании системы, способной противодействовать баллистическим ракетам. В то же время реализовать такой масштабный проект самостоятельно страна не может, поэтому важна поддержка международных партнеров.
— Надеюсь, мы получим некоторые результаты. Это нужно нам всем, — подчеркнул Зеленский.
Как сообщалось, украинская компания Fire Point представила антибаллистические ракеты FP-7.x.