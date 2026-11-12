До трех очередей отключений: какой будет ситуация со светом 13 ноябряДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Для населения предусмотрены повременные отключения объемом от 1,5 до 3 очередей.
- Для промышленных потребителей будут использоваться графики ограничения мощности.
В пятницу, 13 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут применять плановые отключения электроэнергии. Ограничения будут касаться как промышленных потребителей, так и населения.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Выключение света 13 ноября
Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.
Для всех категорий потребителей будут введены графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 3 очередей.
Причиной ограничений стали последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
В Укрэнерго отметили, что энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденных мощностей и сетей, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение потребителям.
Украинцев призывают следить за актуальной информацией об отключении на официальных страницах своих операторов систем распределения.
По состоянию на утро 12 ноября из-за российских атак часть потребителей осталась без электричества в девяти областях:
- Винницкой;
- Днепропетровской;
- Житомирской;
- Запорожской;
- Одесской;
- Ровенской;
- Сумской;
- Харьковской.
В пострадавших регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы там, где позволяет ситуация с безопасностью.