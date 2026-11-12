В пятницу, 13 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут применять плановые отключения электроэнергии. Ограничения будут касаться как промышленных потребителей, так и населения.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Выключение света 13 ноября

Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

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Для всех категорий потребителей будут введены графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 3 очередей.

Причиной ограничений стали последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

В Укрэнерго отметили, что энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденных мощностей и сетей, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение потребителям.

Украинцев призывают следить за актуальной информацией об отключении на официальных страницах своих операторов систем распределения.

По состоянию на утро 12 ноября из-за российских атак часть потребителей осталась без электричества в девяти областях:

Винницкой;

Днепропетровской;

Житомирской;

Запорожской;

Одесской;

Ровенской;

Сумской;

Харьковской.

В пострадавших регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы там, где позволяет ситуация с безопасностью.

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