Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 12 ноября 2026 года — ситуация на фронте
Всего за последние сутки произошло 149 боевых столкновений.
Противник нанес 61 авиаудар, сбросил 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 5 466 дронов-камикадзе и осуществил 1 860 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2026
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 723-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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