Константиновку не рассматривали среди населенных пунктов, где могут организовать гуманитарные миссии по примеру Олешек.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в пятницу, 13 ноября.

Лубинец о гуманитарной миссии для Константиновки

По словам омбудсмена, о так называемой гуманитарной миссии в Константиновке Донецкой области он впервые узнал из сообщений в прессе. Российская сторона не поднимала этот вопрос во время контактов.

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Дмитрий Лубинец подчеркнул, что у Украины есть перечень населенных пунктов, которые нуждаются в гуманитарной помощи.

— Константиновка вообще не звучала среди потенциальных населенных пунктов, в которые могут быть организованы подобные гуманитарные миссии, хотя предварительный список таких населенных пунктов у нас есть, – отметил омбудсмен.

Он отметил, что украинская сторона в первую очередь сосредоточила бы внимание на Херсонской области, прежде всего на ее оккупированной части.

По словам Лубинца, из-за действий российских оккупантов критические условия сложились во многих временно оккупированных громадах.

— Мне на сегодня известно, что подобная гуманитарная катастрофа – то есть чрезвычайно сложные, плохие условия для проживания, в которых находятся граждане Украины, – сейчас не только в Олешках, но и в других населенных пунктах Херсонской области, – подчеркнул омбудсмен.

Организация возможной гуманитарной миссии в Константиновку

Он добавил, что подготовка возможной гуманитарной операции по эвакуации людей из Константиновки в Донецкой области может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Перед вывозом людей необходимо разминировать соответствующую территорию. Однако, по информации омбудсмена, российские военные продолжают минировать, в частности, вероятные маршруты эвакуации.

Кроме того, ситуация в Константиновке отличается от условий проведения операции в Олешках, поскольку нет естественных препятствий, которые создали бы разделение между ВСУ и вооруженными силами РФ.

— Эта территория активно заминирована. Минирование происходит чуть ли не ежедневно, и в этом активно участвуют российские военные. Поэтому любая гуманитарная миссия может начаться только после обеспечения режима тишины и проведения разминирования, – отметил Лубинец.

Комментируя заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что на разминирование территории для проведения гуманитарной миссии в Константиновке понадобится пять дней, омбудсмен отметил, что такого срока недостаточно.

— Но я не думаю, что пять дней – это срок, за который даже теоретически можно провести необходимое разминирование в Константиновке. Считаю, что времени понадобится значительно больше… От нескольких недель до нескольких месяцев, – отметил Лубинец.

Он добавил, что после заявления Путина о возможной гуманитарной миссии в Константиновке не общался по этому вопросу “с российской и американской сторонами”.

12 ноября Владимир Путин во время переговоров со спецпосланниками президента США предложил организовать так называемую гуманитарную миссию в Константиновке по примеру ранее проведенной операции в Олешках.

Глава Кремля в очередной раз заявил неправду о полном контроле России над городом.

Источник : Укринформ

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