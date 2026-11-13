В приложении Воздушная тревога полностью восстановили все функции после несанкционированного доступа к интерфейсу оператора. Теперь пользователи снова могут отслеживать ориентировочное движение воздушных целей на карте.

Об этом сообщили в приложении Воздушная тревога и Минцифры. Восстановление работы приложения также подтвердил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Приложение Воздушная тревога возобновило работу

— Уже заработало приложение Воздушная тревога с целями. Я уже на своем телефоне проверил — появились Шахеды, КАБы и другие цели, — сказал Игнат.

Для усиления защиты системы команды Ajax Systems и Stfalcon совместно с Минцифры провели аудит безопасности и внедрили дополнительные меры на всех уровнях.

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В частности, по требованию Воздушных сил ВСУ доступ к информации о воздушных целях на карте теперь возможен только после авторизации через Дію.

Верификация пользователей предусматривает подтверждение личности с помощью системы онлайн-банкинга.

В Минцифры объяснили, что Дія не передает приложению персональные данные, а лишь подтверждает прохождение пользователем верификации. Само приложение Воздушная тревога не собирает и не хранит личную информацию.

Для использования других функций авторизация не требуется. Без входа через Дію остаются доступными отображение уровней опасности, уведомления о воздушных тревогах и просмотр укрытий на карте.

Напомним, 1 ноября приложение Воздушная тревога стало объектом кибератаки. В 22:47 пользователи получили ложное уведомление о якобы радиационной и химической угрозе для Киева и возможных уличных боях в столице.

Юрий Игнат подтвердил, что в ночь на 2 ноября российские хакеры атаковали приложение. По его словам, инцидент не повлиял на работу Сил обороны Украины.

Президент Владимир Зеленский в интервью PBS NewsHour заявил, что Украина приняла соответствующие меры в ответ на российскую кибератаку, в результате которой украинцы получали фальшивые сообщения об опасности.

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