Нацгвардия завершила внутреннее расследование событий в Петропавловской Борщаговке Киевской области, где 2 ноября произошли столкновения между гражданскими и военнослужащими.

Собранные материалы передадут в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом 13 ноября сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский во время выступления в Верховной Раде.

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Нацгвардия завершила расследование событий в Борщаговке

По словам министра внутренних дел Ивана Выговского, служебное расследование Национальной гвардии завершили 12 ноября.

— Вчера завершилось служебное расследование Национальной гвардии Украины, и все материалы будут направлены в ГБР для приобщения к материалам дела и правовой оценки действий нацгвардейцев, — заявил он.

Министр уточнил, что ГБР уже ведет уголовное дело по поводу условий пребывания военнослужащих в здании, вокруг которого возник конфликт.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Сколько участников столкновений на Борщаговке установили правоохранители

Иван Выговский сообщил, что правоохранители установили более 160 человек, принимавших участие в событиях 2 ноября.

Из них более 20 человек, по данным МВД, были активными участниками беспорядков. По состоянию на 13 ноября 13 людям сообщили о подозрении.

— Но очевидно, что и разбитый транспорт, и призывы опрокидывать автобусы, и бросание камней в правоохранителей — все это варварство получит надлежащую правовую оценку, — подчеркнул министр.

Ранее, 12 ноября, Служба безопасности Украины и Национальная полиция сообщили о задержании 13 участников столкновений.

По информации правоохранителей, одна из организаторок использовала поддельное удостоверение медика.

Что произошло в Петропавловской Борщаговке 2 ноября

Столкновения возникли вечером 2 ноября возле частного дома в Петропавловской Борщаговке Бучанского района Киевской области.

Здание использовали как временный пункт дислокации воинской части 1 корпуса Национальной гвардии Украины Азов.

Поводом для конфликта стали сообщения в соцсетях о якобы незаконном удержании около 40 военнослужащих, которые вернулись после самовольного оставления части (СОЧ).

Также ходили слухи о том, что один из военных якобы получил тяжелые травмы или погиб. Однако в Нацполиции опровергли эти сообщения.

После этого группа гражданских людей пыталась проникнуть на территорию домовладения. Участники столкновений повредили ворота и часть стены, применили пиротехнику и слезоточивый газ.

Во время столкновений пострадали военнослужащие Нацгвардии, а также были повреждены четыре служебных автомобиля полиции.

Министр внутренних дел ранее назвал ложными утверждения о наличии в здании пыточных.