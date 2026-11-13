Столкновения в Борщаговке: Нацгвардия завершила служебное расследование, материалы передадут в ГБРДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Национальная гвардия 12 ноября завершила служебное расследование событий в Петропавловской Борщаговке.
- Материалы передадут ГБР для правовой оценки действий военнослужащих.
Нацгвардия завершила внутреннее расследование событий в Петропавловской Борщаговке Киевской области, где 2 ноября произошли столкновения между гражданскими и военнослужащими.
Собранные материалы передадут в Государственное бюро расследований (ГБР).
Об этом 13 ноября сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский во время выступления в Верховной Раде.
Нацгвардия завершила расследование событий в Борщаговке
По словам министра внутренних дел Ивана Выговского, служебное расследование Национальной гвардии завершили 12 ноября.
— Вчера завершилось служебное расследование Национальной гвардии Украины, и все материалы будут направлены в ГБР для приобщения к материалам дела и правовой оценки действий нацгвардейцев, — заявил он.
Министр уточнил, что ГБР уже ведет уголовное дело по поводу условий пребывания военнослужащих в здании, вокруг которого возник конфликт.
Дело возбуждено по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.
Сколько участников столкновений на Борщаговке установили правоохранители
Иван Выговский сообщил, что правоохранители установили более 160 человек, принимавших участие в событиях 2 ноября.
Из них более 20 человек, по данным МВД, были активными участниками беспорядков. По состоянию на 13 ноября 13 людям сообщили о подозрении.
— Но очевидно, что и разбитый транспорт, и призывы опрокидывать автобусы, и бросание камней в правоохранителей — все это варварство получит надлежащую правовую оценку, — подчеркнул министр.
Ранее, 12 ноября, Служба безопасности Украины и Национальная полиция сообщили о задержании 13 участников столкновений.
По информации правоохранителей, одна из организаторок использовала поддельное удостоверение медика.
Что произошло в Петропавловской Борщаговке 2 ноября
Столкновения возникли вечером 2 ноября возле частного дома в Петропавловской Борщаговке Бучанского района Киевской области.
Здание использовали как временный пункт дислокации воинской части 1 корпуса Национальной гвардии Украины Азов.
Поводом для конфликта стали сообщения в соцсетях о якобы незаконном удержании около 40 военнослужащих, которые вернулись после самовольного оставления части (СОЧ).
Также ходили слухи о том, что один из военных якобы получил тяжелые травмы или погиб. Однако в Нацполиции опровергли эти сообщения.
После этого группа гражданских людей пыталась проникнуть на территорию домовладения. Участники столкновений повредили ворота и часть стены, применили пиротехнику и слезоточивый газ.
Во время столкновений пострадали военнослужащие Нацгвардии, а также были повреждены четыре служебных автомобиля полиции.
Министр внутренних дел ранее назвал ложными утверждения о наличии в здании пыточных.
Ранее Нацполиция и СБУ установили более 130 человек, причастных к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке, которые произошли 2 ноября возле временного пункта дислокации Национальной гвардии.
Среди фигурантов дела — владелица клиники пластической и эстетической хирургии Валентина Молода. По версии следствия, женщина предлагала услугу экстренной эвакуации людей с территории ТЦК и СП или из воинских частей на машине скорой помощи. По словам прокурора, стоимость такой услуги составляла 107 тыс. грн.
Во время событий на Борщаговке Молодая представлялась владелицей клиники Мед-престиж, которая прекратила работу еще в 2023 году. Машину скорой помощи, прибывшую на место столкновений, по данным журналистов, продали в 2024 году.
Женщине сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности военных формирований и несанкционированном распространении информации об их расположении.