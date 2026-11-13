В Запорожье, по соображениям безопасности, могут временно ограничивать движение транспорта по мостам и плотине ДнепроГЭС.

Об этом сообщил и. о. главы областной военной администрации Михаил Семикин.

ДнепроГЭС в Запорожье: возможные ограничения движения транспорта

В Запорожье по соображениям безопасности возможны временные перекрытия движения по мостам и плотине ДнепроГЭС.

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– Понимаю, что такие ограничения создают неудобства для водителей и пассажиров. Но самое важное для нас – безопасность людей, – написал он в Telegram.

Водителей призывают заблаговременно планировать маршруты с учетом возможных перекрытий, не создавать скоплений автомобилей вблизи мостов и при необходимости использовать альтернативные пути.

При введении ограничений необходимо выполнять указания правоохранителей.

Во время воздушной тревоги жителям рекомендуют избегать нахождения вблизи мостов и других потенциально опасных объектов. Водителям следует остановить транспорт в безопасном месте и пройти до ближайшего укрытия, подчеркивает Михаил Семикин.

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