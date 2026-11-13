Из соображений безопасности: в Запорожье могут перекрывать движение по мостам и плотине ДнепроГЭСДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- В Запорожье водителей предупредили о возможных временных изменениях в организации дорожного движения из-за ситуации с безопасностью.
- Ограничения могут затронуть важные транспортные переходы через Днепр, поэтому автомобилистам рекомендуют заранее продумывать маршруты.
- Отдельные рекомендации касаются поведения возле мостов во время воздушной тревоги и выполнения указаний правоохранителей.
В Запорожье, по соображениям безопасности, могут временно ограничивать движение транспорта по мостам и плотине ДнепроГЭС.
Об этом сообщил и. о. главы областной военной администрации Михаил Семикин.
ДнепроГЭС в Запорожье: возможные ограничения движения транспорта
В Запорожье по соображениям безопасности возможны временные перекрытия движения по мостам и плотине ДнепроГЭС.
– Понимаю, что такие ограничения создают неудобства для водителей и пассажиров. Но самое важное для нас – безопасность людей, – написал он в Telegram.
Водителей призывают заблаговременно планировать маршруты с учетом возможных перекрытий, не создавать скоплений автомобилей вблизи мостов и при необходимости использовать альтернативные пути.
При введении ограничений необходимо выполнять указания правоохранителей.
Во время воздушной тревоги жителям рекомендуют избегать нахождения вблизи мостов и других потенциально опасных объектов. Водителям следует остановить транспорт в безопасном месте и пройти до ближайшего укрытия, подчеркивает Михаил Семикин.