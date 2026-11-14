Примитивный ход Путина: Зеленский объяснил, зачем РФ гуманитарная миссия в КонстантиновкеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Президент Владимир Зеленский назвал предложение Путина провести гуманитарную миссию в Константиновке примитивным ходом.
- По его словам, российский диктатор хочет заставить выйти ВСУ и без боя оккупировать город, который войска РФ не могут захватить уже полтора года.
Россия продвигает идею проведения гуманитарной миссии в Константиновке Донецкой области, чтобы заставить украинские войска выйти и без боя оккупировать город. На самом деле жителей там почти не осталось, а внутри продолжаются бои.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
Зеленский отреагировал на идею РФ по Константиновке
По словам Зеленского, российская армия уже полтора года не может захватить Константиновку. Он отметил, что только в октябре россияне потеряли там во время штурмов 54 тыс. оккупантов, поэтому Кремль пытается реализовать сценарий с якобы спасением мирного населения.
— Российская история о “мирном населении” в Константиновке — это рефлексия Путина на то, что он не смог захватить Константиновку. Абсолютно примитивный ход, потому что иначе он этот город получить не может, — подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что Украина раньше сделала все возможное, чтобы дать гражданским жителям уехать из города. Сейчас в Константиновке находятся исключительно вооруженные украинские защитники и российские оккупанты, а непосредственно в черте города продолжаются бои.
Как рассказал Зеленский, эту ситуацию он объяснил американским переговорщикам, привезшим российское предложение.
— Они мне привезли это предложение, а потом сказали: да, мы понимаем, — сказал президент.
Зеленский об угрозах для Краматорска
Комментируя предложение Москвы повторить в Константиновке сценарий Олешков на Херсонщине, Зеленский напомнил, как развивались события на левобережье Днепра.
По его словам, сначала россияне сами заблокировали людей, заминировали территорию и оставили жителей без еды. Хотя людей затем удалось разблокировать и вывезти, однако спутниковые снимки зафиксировали, что РФ использовала это время, чтобы завезти в Олешки много разного оружия и усилить свои военные позиции.
Президент подчеркнул, что если бы Москву действительно беспокоили жизнь гражданских, то она бы предложила подобные гуманитарные операции в селах вблизи Олешков, однако этого не произошло.
– А что они предложили? Константиновка. Зачем? После Константиновки будут Краматорск и Славянск. Они хотят уничтожить эти города, убить всех наших людей. Идея у них такая, – резюмировал Зеленский.
12 ноября во время встречи со спецпредставителями президента США российский диктатор Владимир Путин заявил о возможности организации в Константиновке гуманитарной миссии по образцу Олешков.
В Кремле также утверждали, что российские военные якобы готовы приступить к разминированию города, на которое понадобится пять дней.
В ответ в Офисе президента Украины ответили, что Россия может использовать эту гуманитарную инициативу как прикрытие для ротации своих военных подразделений.