Россия продвигает идею проведения гуманитарной миссии в Константиновке Донецкой области, чтобы заставить украинские войска выйти и без боя оккупировать город. На самом деле жителей там почти не осталось, а внутри продолжаются бои.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Зеленский отреагировал на идею РФ по Константиновке

По словам Зеленского, российская армия уже полтора года не может захватить Константиновку. Он отметил, что только в октябре россияне потеряли там во время штурмов 54 тыс. оккупантов, поэтому Кремль пытается реализовать сценарий с якобы спасением мирного населения.

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— Российская история о “мирном населении” в Константиновке — это рефлексия Путина на то, что он не смог захватить Константиновку. Абсолютно примитивный ход, потому что иначе он этот город получить не может, — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина раньше сделала все возможное, чтобы дать гражданским жителям уехать из города. Сейчас в Константиновке находятся исключительно вооруженные украинские защитники и российские оккупанты, а непосредственно в черте города продолжаются бои.

Как рассказал Зеленский, эту ситуацию он объяснил американским переговорщикам, привезшим российское предложение.

— Они мне привезли это предложение, а потом сказали: да, мы понимаем, — сказал президент.

Зеленский об угрозах для Краматорска

Комментируя предложение Москвы повторить в Константиновке сценарий Олешков на Херсонщине, Зеленский напомнил, как развивались события на левобережье Днепра.

По его словам, сначала россияне сами заблокировали людей, заминировали территорию и оставили жителей без еды. Хотя людей затем удалось разблокировать и вывезти, однако спутниковые снимки зафиксировали, что РФ использовала это время, чтобы завезти в Олешки много разного оружия и усилить свои военные позиции.

Президент подчеркнул, что если бы Москву действительно беспокоили жизнь гражданских, то она бы предложила подобные гуманитарные операции в селах вблизи Олешков, однако этого не произошло.

– А что они предложили? Константиновка. Зачем? После Константиновки будут Краматорск и Славянск. Они хотят уничтожить эти города, убить всех наших людей. Идея у них такая, – резюмировал Зеленский.

12 ноября во время встречи со спецпредставителями президента США российский диктатор Владимир Путин заявил о возможности организации в Константиновке гуманитарной миссии по образцу Олешков.

В Кремле также утверждали, что российские военные якобы готовы приступить к разминированию города, на которое понадобится пять дней.

В ответ в Офисе президента Украины ответили, что Россия может использовать эту гуманитарную инициативу как прикрытие для ротации своих военных подразделений.

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