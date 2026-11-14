Инцидент в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где 2 ноября возникли стычки возле пункта дислокации 1 корпуса Нацгвардии Азов, имел заранее подготовленный характер. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, призвав правоохранительные органы дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств происшествия.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

Зеленский о беспорядках в Петропавловской Борщаговке

По словам Зеленского, имеющиеся материалы указывают на искусственную организацию беспорядков, несмотря на то, что к ним присоединились даже рядовые граждане.

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– Это подготовленная история. Совершенно. На мой взгляд, и из того, что я видел в материалах. Все видели женщину, которая все это начала, и могли посмотреть — кто она, какая у нее мотивация. Конечно, в любой подобной истории есть и обычные люди, — сказал он.

По мнению президента, в целом похоже, что это подготовленная история. Зеленский заявил, что правоохранительные органы должны дать все ответы обществу на произошедшее.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке

Вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом возникли столкновения возле частного дома, где размещался временный пункт дислокации 1-го корпуса Национальной гвардии Азов.

Этому предшествовало распространение в соцсетях сообщений о том, что в помещении якобы содержат и пытают людей. После этого в здание прибыли местные жители, а также люди, представившиеся родственниками военнослужащих.

Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко сообщил, что на территории объекта находились военнослужащие, в том числе те, кто самовольно оставил воинскую часть. Вскоре госпитализировали четырех военных, нуждавшихся в медицинской помощи.

По факту происшествий Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.

В настоящее время правоохранители установили более 130 участников столкновений, а 13 задержанным уже сообщили о подозрениях.

Источник : Укринформ

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