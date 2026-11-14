Украина и Россия готовят самый масштабный с начала полномасштабной войны обмен военнопленными, который может охватить более тысячи человек с каждой стороны. Стороны согласовывают окончательно после переговоров американских представителей с Россией.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Зеленский раскрыл детали подготовки большого обмена

По словам Зеленского, освобождение военнопленных стало одним из ключевых вопросов трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби. Украинская сторона поддержала идею обмена по принципу всех на всех или освобождения как можно большего количества людей.

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– Была амбициозная цель – обменять всех на всех или хотя бы большое количество людей. Главный их сигнал — совершить самый большой обмен за все время войны, — отметил президент.

После встречи в Абу-Даби американская делегация отправилась в Москву на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Там представителям США удалось договориться об освобождении более тысячи пленных с обеих сторон.

— Но там им удалось договориться, что будет больше тысячи больше тысячи. Сейчас решать, какое количество будет: 1200–1300, — уточнил Зеленский.

В то же время окончательное количество участников обмена и дату его проведения президент пока не назвал.

Специальные представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже приступили к практической работе над организацией этого обмена пленными.

В Белом доме подготовку самого масштабного обмена за время войны назвали обнадеживающим прогрессом на пути к миру.

Источник : Суспільне

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