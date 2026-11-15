Российские войска снова атаковали энергетический объект, нанеся удар по критической инфраструктуре Запорожья. Из-за повреждения оборудования без электроснабжения осталось значительное количество потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях, где применяются вынужденные аварийные отключения.

О последствиях обстрела и ходе восстановительных работ сообщили в НЭК Укрэнерго и АО Запорожьеоблэнерго, а также сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров и временный исполняющий обязанности руководителя Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Отключение света в Запорожской и Днепропетровской областях

В Укрэнерго подтвердили, что армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру, из-за чего в Запорожской и Днепропетровской областях ввели вынужденные аварийные обесточивания. Все ответственные службы координируют действия, а ремонтные бригады приступят к работе сразу, как только разрешит ситуация с безопасностью.

Сейчас смотрят

Из-за повреждений магистральных электросетей без света остались часть Днепра и Каменского, а также часть Днепровского и Каменского районов.

В то же время руководитель АО Запорожьеоблэнерго Андрей Стасевский уточнил, что в результате обстрела повреждено электрооборудование, из-за чего без света оказалось значительное количество абонентов в Запорожье и области.

— Уже работаем над восстановлением электроснабжения, ситуация контролируемая, делаем все возможное, чтобы вернуть свет до конца суток, — подчеркнул он.

Представители областных властей сообщили, что все важные объекты в регионе перевели на резервное питание, а коммунальные службы уже восстанавливают услуги для жителей областного центра.

Подачу воды планируют вернуть в штатный режим в течение ближайших 30 минут. В настоящее время продолжается перезапуск систем, поэтому ожидается, что в течение часа тепло вернется примерно к 75% потребителей.

Все больницы работают на резервном питании и оказывают помощь пациентам в обычном режиме. В то же время мобильные операторы продолжают работу, а светофоры на дорогах функционируют от резервных источников питания.

Пункты несокрушимости полностью готовы к работе, а при необходимости их начнут разворачивать по городам. В областных властях подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.