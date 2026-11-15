Паромные и понтонные переправы в Киеве могут служить аварийным решением для перевозки очень важных грузов, но они уязвимы к ударам беспилотников и ракет, а полноценной альтернативой мог бы стать тоннель под Днепром.

Такое мнение высказал советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов (Флэш).

Почему паромы и понтоны не заменят мосты в Киеве

По его словам, в последнее время в СМИ появляется много сообщений на тему мостов и альтернативных переправ в Киеве. Он проанализировал варианты сообщения между берегами Днепра в условиях военных угроз.

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Флэш убежден, что Киеву нужен тоннель под Днепром не только как военный объект, но и для нужд города. По его оценке, строительство такого тоннеля при поддержке иностранных партнеров может занять несколько лет.

Как отметил Бескрестнов, это может быть лишь временное решение, ограниченное по возможностям и незащищенным от воздушных атак.

По его мнению, паромная переправа в масштабах столицы это исключительно аварийный вариант для важных грузов с условно нулевой пропускной способностью. Ее работа зависит от пирсов и подъездных путей, а сами пирсы остаются уязвимыми для дронов типа Shahed и ракет.

Однако понтонная переправа требует обустройства подъездов и транспортных развязок. В критической ситуации она способна помочь с доставкой важных грузов, однако ее работу можно нарушить попаданием даже одного Shahed.

В то же время советник президента подчеркнул, что наличие аварийного сценария для военных необходимо и хорошо, что над этим работают. Однако он считает, что развитие событий, при котором враг уничтожит все столичные мосты, будет автоматически предусматривать и уничтожение альтернативных переправ.

— Но если мы дойдем до состояния, когда враг разрушит все мосты в Киеве, то паромные и понтонные переправы тоже будут разрушены, поэтому вся эта медийная суета вокруг темы мостов и переправ непонятна для меня. Спасибо ВСУ, укрепляем ПВО и РЭБ, — резюмировал он.

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