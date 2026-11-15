Аварийный сценарий: Флэш оценил, могут ли паромы и понтоны заменить мосты в КиевеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Советник президента по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов (Флэш) считает, что Киеву нужен тоннель под Днепром.
- По его словам, в масштабах столицы паромы обладают условно нулевой пропускной способностью и зависят от пирсов, уязвимых к дронам и ракетам. Понтоны же нуждаются в подъездах и решениях и выводятся из строя одним дроном.
Паромные и понтонные переправы в Киеве могут служить аварийным решением для перевозки очень важных грузов, но они уязвимы к ударам беспилотников и ракет, а полноценной альтернативой мог бы стать тоннель под Днепром.
Такое мнение высказал советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов (Флэш).
Почему паромы и понтоны не заменят мосты в Киеве
По его словам, в последнее время в СМИ появляется много сообщений на тему мостов и альтернативных переправ в Киеве. Он проанализировал варианты сообщения между берегами Днепра в условиях военных угроз.
Флэш убежден, что Киеву нужен тоннель под Днепром не только как военный объект, но и для нужд города. По его оценке, строительство такого тоннеля при поддержке иностранных партнеров может занять несколько лет.
Как отметил Бескрестнов, это может быть лишь временное решение, ограниченное по возможностям и незащищенным от воздушных атак.
По его мнению, паромная переправа в масштабах столицы это исключительно аварийный вариант для важных грузов с условно нулевой пропускной способностью. Ее работа зависит от пирсов и подъездных путей, а сами пирсы остаются уязвимыми для дронов типа Shahed и ракет.
Однако понтонная переправа требует обустройства подъездов и транспортных развязок. В критической ситуации она способна помочь с доставкой важных грузов, однако ее работу можно нарушить попаданием даже одного Shahed.
В то же время советник президента подчеркнул, что наличие аварийного сценария для военных необходимо и хорошо, что над этим работают. Однако он считает, что развитие событий, при котором враг уничтожит все столичные мосты, будет автоматически предусматривать и уничтожение альтернативных переправ.
— Но если мы дойдем до состояния, когда враг разрушит все мосты в Киеве, то паромные и понтонные переправы тоже будут разрушены, поэтому вся эта медийная суета вокруг темы мостов и переправ непонятна для меня. Спасибо ВСУ, укрепляем ПВО и РЭБ, — резюмировал он.