Только в течение этой недели российские войска применили против Украины более 2,3 тыс. ударных дронов, 1590 авиационных бомб и 15 ракет разных типов. Перехвату российских реактивных Shahed мешают ограничение скорости работы терминалов Starshield.

О последствиях российских атак на энергетику и железную дорогу в ряде регионов рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Атаки РФ на Украину в течение недели

По словам Зеленского, ночью и утром российские оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры в пяти областях, в частности, Запорожской, Сумской, Одесской, Житомирской и Кировоградской.

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Кроме того, под вражеским огнем оказалась железнодорожная инфраструктура в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Также Россия нанесла удары по Донецкой и Киевской областям. По имеющимся данным, в результате этих атак пострадали 16 человек.

Президент отметил, что российские войска прицельно бьют по подстанциям дронами типа Shahed. По его словам, значительная часть этих ударов достигает целей из-за того, что вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях действуют ограничения на скорость работы терминалов Starshield.

Поэтому украинские дроны-перехватчики теряют связь с операторами, только достигающими скорости 161 км/ч (100 миль/час), поэтому физически не могут догнать российские реактивные Shahed.

— Рассчитываем, что эти ограничения будут сняты. От этого напрямую зависит защита жизней и украинской энергетики перед зимой. Есть поручения у команд МИД, Минобороны, Офиса президента работать с американской стороной и SpaceX максимально тесно. Важно быть на правильной стороне истории. Нужно помогать Украине. Благодарю всех, кто поддерживает нашу защиту, — подчеркнул Зеленский.

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