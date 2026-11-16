Бронирование защищает работников критически важных предприятий от призыва во время мобилизации. Но иногда отсрочка исчезает из приложения Резерв+, и ее владелец не понимает, остается ли он защищенным от мобилизации. Из-за этого возникает вопрос, может ли ТЦК самостоятельно аннулировать бронирование и при каких обстоятельствах работник может потерять отсрочку.

Факты ICTV выясняли, может ли ТЦК отменить бронь, что делать, если она исчезла из Резерв+, и имеют ли право вручать повестки забронированным работникам.

Может ли ТЦК самостоятельно аннулировать бронирование

Территориальные центры комплектования не имеют полномочий самостоятельно отменять бронирование. Как объяснила адвокат Виолетта Монастырская в комментарии УНИАН, решение об аннулировании отсрочки принимают уполномоченные органы или предприятия. ТЦК не может по собственному усмотрению лишить работника брони.

Сейчас смотрят

Порядок бронирования определяет постановление Кабинета министров Украины №76. В пункте 31 документа перечислены основания для отмены бронирования. Сотрудники ТЦК не могут самостоятельно создавать такие основания.

Когда бронирование могут аннулировать:

истечение срока действия бронирования;

завершение предприятием производства товаров, выполнения работ или предоставления услуг для нужд ВСУ;

потеря предприятием статуса критически важного;

ликвидация предприятия или учреждения;

увольнение работника;

несоответствие работника установленным требованиям для бронирования.

Это не полный перечень условий. Постановление №76 предусматривает и другие основания для отмены отсрочки. Поэтому в каждом случае необходимо проверять конкретную причину, по которой бронирование перестало действовать.

Законно ли аннулирование бронирования ТЦК

Пункт 32 постановления определяет, кто может подать заявление об аннулировании бронирования через портал Дія.

Кто может отменить бронирование:

руководитель государственного органа, критически важного предприятия или учреждения;

уполномоченное лицо юридического лица, которое предоставило бронь.

Следовательно, могут ли ТЦК аннулировать бронь по собственной инициативе? Согласно разъяснению адвоката, территориальные центры не имеют таких полномочий.

Если работник считает, что ТЦК незаконно вмешался в его бронирование, он может обжаловать соответствующие решения или действия в административном суде.

Что делать, если бронирование исчезло из Резерв+

Отсутствие информации о бронировании в приложении еще не доказывает, что отсрочку аннулировали. По словам Виолетты Монастырской, бывают случаи, когда данные о бронировании исчезают из системы Оберіг или не отображаются в Резерв+.

В такой ситуации работнику прежде всего стоит обратиться к работодателю. На предприятии должны проверить его статус в системе и выяснить, остается ли бронирование действующим.

Также необходимо подготовить документы, подтверждающие предоставление отсрочки. Это может быть выписка из приказа, удостоверение о бронировании или другие документы, которые есть у работодателя.

Если информация в реестре не соответствует фактическому статусу работника, предприятию необходимо обратиться в уполномоченные органы, чтобы выяснить причину и исправить данные.

Считать бронирование действующим только на основании старого документа рискованно. Необходимо проверить его статус и выяснить, не принималось ли решение об аннулировании.

Может ли ТЦК мобилизовать забронированного работника

Статья 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает отсрочку для военнообязанных, забронированных на период мобилизации и на военное время. Она действует в течение установленного срока бронирования.

Поэтому работника с действующей отсрочкой не могут призвать на военную службу во время мобилизации на общих основаниях. Но если срок бронирования истек или его аннулировали в соответствии с законом, основания для отсрочки могут исчезнуть.

Отдельно следует проверять случаи, когда бронирование предоставили с ошибками или работник перестал соответствовать требованиям для его получения. Само наличие старого удостоверения не отменяет законного решения о прекращении отсрочки.

Могут ли вручить повестку, если есть бронь

Наличие бронирования не означает, что военнообязанному вообще не могут вручить повестку. Сам факт ее получения не отменяет отсрочку и не означает призыва.

Если повестку вручили забронированному работнику, адвокат советует сообщить об этом работодателю. Стоит взять документы, подтверждающие бронирование, а также справку с предприятия с указанием должности.

В ТЦК необходимо взять паспорт и военно-учетный документ. Во время визита следует предоставить подтверждение действующей отсрочки и попросить зафиксировать получение документов. Например, можно получить отметку об их принятии или другое письменное подтверждение.

Игнорировать повестку не стоит. Если человек не явился без уважительной причины, это может повлечь административную ответственность.

Если после этого ТЦК примет решение, нарушающее права забронированного работника, обжаловать можно именно соответствующие решения или действия.

В частности, это может быть постановление об административном правонарушении, отказ учитывать отсрочку или решение о призыве.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.